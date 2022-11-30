搶超商ATM補鈔匣　警憑這一物逮到人

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檢警指出，去年10月25日上午10許，宋男穿黑色連帽外套與長褲，戴上黑色口罩，駕車停在新屋區中山東路某超商附近守候，運鈔車抵達超商，保全人員下車進入超商準備補鈔時，宋男跟著進入超商，並以手槍威嚇保全人員，還在店內開了一槍，幸未傷及保全與店員，隨即搶走裝有51萬餘元4個補鈔匣，匆匆開車逃離。
宋男搶得補鈔匣後，開車前往預先選好的埤塘，並將作案轎車潑灑汽油縱火焚毀滅跡，但因打不開搶來的補鈔匣，氣得對補鈔匣連開6槍，但還是打不開，最後悻悻然將補鈔匣丟入埤塘，只得手從收銀機內搶到的3萬3千餘元，隨後變裝打電話給游姓友人開車接他離開新屋。
楊梅警分局當天循線追到埤塘附近燒車現場，但並未發現作案犯嫌，但發現埤塘現場遺留一個黑色口罩，與超商監視器作案歹徒使用類似，送交刑事局鑑定後，驗出有宋姓男子之DNA，檢警鎖定宋姓男子涉嫌重大，宋男今年8月涉及槍擊案被新竹警方在桃園地區查獲到案。
檢警查出，宋男曾經犯過結夥超商搶案，案發前先偷車代步，作案後先開車至5公里外毀滅跡證，還避開沿途監視器等斷點，再徒步逃逸，途中多次變裝並避開監視器。另一方面，宋還涉嫌槍擊天道盟太陽會新竹分會長綽號「南寮國」的戴姓男子，導致戴男腹部、雙腿被擊中8槍，送醫急救性撿回一命，專案小組在宜蘭拘提宋姓男子等6人，起出制式手槍與子彈7顆後，桃園檢警才查出他涉及新屋超商槍擊搶案。
桃檢偵訊時，宋男對案情避重就輕，警方根據超商現場監視畫面、照片、現場遺留口罩等證據佐證，宋男犯嫌明確，其中宋男涉犯非法持有手槍、攜帶凶器強盜、放火等罪嫌，偵結依加重強盜、違反槍砲彈藥、放火等罪嫌提起公訴，並建請桃園地院分論併罰。