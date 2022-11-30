不怕被指「境外勢力」！李老師堅持真實報導　替陸人發聲

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李老師表示，「因為他們害怕自己的帳號被人發現，所以他們希望別人能幫他們發出他們想說的話，以及國內正在發生的事情。」為了幫大家把消息傳出去，李老師坦言他曾經一天只睡三小時，後來身體受不了，才強迫自己一定得睡到六小時。
李老師透露自己的真實身分是旅居義大利的中國人，在抗議事件最激烈的時候，每秒鐘大約會收到30至40個投稿，而且是在同一時間出現無數件事情的不同消息，光是一個晚上就有來自北京、上海、廣州還有成都、武漢等中國最大的幾個城市，這些大城市很多人使用推特，「非常多的人在現場給我投稿」。另外有些小地方、一些學校也有不少人投稿給他，「有無數多的稿件」。
至於如何去分辨消息真偽，李老師說，他會從經驗來判斷，「另外，同一件事情，如果同時有十多個人投稿的話，那基本可以判斷這件事情的真實性」，如果一件事被說得很誇大，又只有一個人投稿，就多半說明是個假消息。他希望能客觀、準確、即時報導這些消息，因他把即時放在第一位，所以可能會有一些錯誤，但他會盡量去修正。
李老師表示，1989年天安門事件時，他還沒出生，只能透過紀錄片、圖片知道當時的狀況，「但在今天，人們真的走上街頭，當他們喊出那些口號的時候，我一打開手機、打開私信，我真的就是一邊眼淚流著，一邊就去編輯這些內容」。
其中最讓他印象深刻的是，富士康抗爭時，群眾點燃了大門，又與警察對抗，「因為很多年了，我沒有見過這種群體性事件，特別是以這種現場直播的方式讓我看到這件事情」。另外一件則是上海群眾一起大喊「罷免國賊習近平、共產黨下台」；另外成都在遊行時，大家互相幫忙、提醒防止踩踏；以及在上海，警察在抓人時，大家去阻止、把人拉回來等，都深植李老師的心。
李老師透露，自27日他就開始收到大量水軍攻擊，包括人身的威脅，還有自稱中國國安的人宣稱「知道我人在哪裡，要我死」，中國國內也有人開始抹黑李老師，指稱他是這次白紙革命的策劃人。不過李老師表示，「我發幾條推特，整個中國就變成現在這個樣子了，這其實很有趣」。
李老師坦言，已經有警察去找他在中國境內的家人，想知道他在哪裡。他先前也曾發文警告正在找他的中國官員「不要試圖想讓我閉嘴」，也不要試圖打擾他的家人。
對於如何回應如果被中國指責為「境外勢力」的指責，李老師認為他已堅持中立、客觀、真實，只是報導正在發生的事情，儘量避免被人找藉口污衊他煽動號召群眾，「但現在他們已經把（境外勢力的）帽子扣在我頭上了」。
儘管如此，李老師稱「還是會堅持這樣做（發布消息）」，因為他認為在推特中文社群裡，聚集了很多「以前在國內無法正常說話的人」，因此需要一個這樣的聲音，需要一個人中立、客觀、及時和真實準確地去報導中國的事情，因爲需要有人把這些記錄下來。
李老師表示，先前有人做這些記錄工作，但那人在中國境內，被警察抓了之後就刪了帳號，李老師因此受到了感召，於是接過了這個工作，「我覺得這是一個火種吧，一個個地傳到我這裡」。