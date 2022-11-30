巷仔內／新疆惡火燒出中國公民覺醒！中共垮台有望嗎？

不怕被指「境外勢力」！李老師堅持真實報導　替陸人發聲

▲中國強硬的封控措施激起各地民眾的反抗。圖為北京民眾高舉白紙抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國強硬的封控措施激起各地民眾的反抗。圖為北京民眾高舉白紙抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國近來新冠肺炎疫情嚴峻，在清零政策之下，各地都面臨大小不一的封控措施，衝擊民生經濟，甚至引發民怨，在上週接連爆發長沙富士康工人抗議以及全國範圍的「白紙革命」，其中推特用戶「李老師不是你老師」頻繁上傳相關影片、照片等資訊，其即時性走在諸多媒體的前面，引發國際輿論的關注。而這名自稱「李老師」的自媒體近來接受《自由亞洲電台》專訪，道出他一路走來的心路歷程，更稱雖然已被有心人扣上了「境外勢力」的帽子，仍會為中國境內「無法正常說話的人」發聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李老師向《自由亞洲電台》表示，他本身就經常閱讀換接收中國網友的投稿，這些投稿不僅是正在發生的社會事件，還很多人會分享個人事情或心情，「並不是因為我本來就是匯集資訊的人，而是大家知道我會接收投稿，因此形成像我投稿的習慣」。李老師表示，在社會事件發生的時候，有人主動投稿，因此越來越多人知道他，也會有越來越多人投稿給他。

李老師表示，「因為他們害怕自己的帳號被人發現，所以他們希望別人能幫他們發出他們想說的話，以及國內正在發生的事情。」為了幫大家把消息傳出去，李老師坦言他曾經一天只睡三小時，後來身體受不了，才強迫自己一定得睡到六小時。

▲「李老師不是你老師」推特時常分享抗議事件的現場情況。（圖／翻攝自李老師@whyyoutouzhele）
▲「李老師不是你老師」推特時常分享抗議事件的現場情況。（圖／翻攝自李老師@whyyoutouzhele）
李老師透露自己的真實身分是旅居義大利的中國人，在抗議事件最激烈的時候，每秒鐘大約會收到30至40個投稿，而且是在同一時間出現無數件事情的不同消息，光是一個晚上就有來自北京、上海、廣州還有成都、武漢等中國最大的幾個城市，這些大城市很多人使用推特，「非常多的人在現場給我投稿」。另外有些小地方、一些學校也有不少人投稿給他，「有無數多的稿件」。

至於如何去分辨消息真偽，李老師說，他會從經驗來判斷，「另外，同一件事情，如果同時有十多個人投稿的話，那基本可以判斷這件事情的真實性」，如果一件事被說得很誇大，又只有一個人投稿，就多半說明是個假消息。他希望能客觀、準確、即時報導這些消息，因他把即時放在第一位，所以可能會有一些錯誤，但他會盡量去修正。

李老師表示，1989年天安門事件時，他還沒出生，只能透過紀錄片、圖片知道當時的狀況，「但在今天，人們真的走上街頭，當他們喊出那些口號的時候，我一打開手機、打開私信，我真的就是一邊眼淚流著，一邊就去編輯這些內容」。

其中最讓他印象深刻的是，富士康抗爭時，群眾點燃了大門，又與警察對抗，「因為很多年了，我沒有見過這種群體性事件，特別是以這種現場直播的方式讓我看到這件事情」。另外一件則是上海群眾一起大喊「罷免國賊習近平、共產黨下台」；另外成都在遊行時，大家互相幫忙、提醒防止踩踏；以及在上海，警察在抓人時，大家去阻止、把人拉回來等，都深植李老師的心。

李老師透露，自27日他就開始收到大量水軍攻擊，包括人身的威脅，還有自稱中國國安的人宣稱「知道我人在哪裡，要我死」，中國國內也有人開始抹黑李老師，指稱他是這次白紙革命的策劃人。不過李老師表示，「我發幾條推特，整個中國就變成現在這個樣子了，這其實很有趣」。

李老師坦言，已經有警察去找他在中國境內的家人，想知道他在哪裡。他先前也曾發文警告正在找他的中國官員「不要試圖想讓我閉嘴」，也不要試圖打擾他的家人。

對於如何回應如果被中國指責為「境外勢力」的指責，李老師認為他已堅持中立、客觀、真實，只是報導正在發生的事情，儘量避免被人找藉口污衊他煽動號召群眾，「但現在他們已經把（境外勢力的）帽子扣在我頭上了」。

儘管如此，李老師稱「還是會堅持這樣做（發布消息）」，因為他認為在推特中文社群裡，聚集了很多「以前在國內無法正常說話的人」，因此需要一個這樣的聲音，需要一個人中立、客觀、及時和真實準確地去報導中國的事情，因爲需要有人把這些記錄下來。

李老師表示，先前有人做這些記錄工作，但那人在中國境內，被警察抓了之後就刪了帳號，李老師因此受到了感召，於是接過了這個工作，「我覺得這是一個火種吧，一個個地傳到我這裡」。

馬雲在哪？中國前首富「神隱東京」半年　愛上滑雪、泡湯

中國經濟被拖垮！白紙革命效應擴散　外資紛紛減持股債

全員出逃！網瘋傳廣州「全域封控」　國道、車站被塞爆

美發布中國軍力報告　示警「這一年」恐對台發動軍事攻勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀