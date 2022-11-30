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李亞萍心疼小孫女「都是命」！紀寶如嘆氣揭近況：不容易

▲余苑綺（後排中）8月不敵病魔病逝，留下一雙兒女，讓親友相當痛心。（圖／翻攝自余天FB）
▲余苑綺（後排中）8月不敵病魔病逝，留下一雙兒女，讓親友相當痛心。（圖／翻攝自余天FB）

娛樂中心／綜合報導

藝人余天、李亞萍二女兒余苑綺2014年發現直腸癌第3期，今年8月不敵病魔病逝，享年39歲，留下一雙兒女，讓親友相當痛心。而余苑綺離世後，全家人沒忘記她的最大遺願「陪伴孩子」，日前一家人替余苑綺女兒樂樂慶祝5歲生日，李亞萍雖久違露出笑容，不過也瘦了一大圈，對此，李亞萍弟媳紀寶如也透露她的近況。

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▲余天、李亞萍撕心裂肺的哭聲傳出，李亞萍甚至哭到腿軟，需要人攙扶。（圖／NOWnews攝影中心）
▲余天、李亞萍撕心裂肺的哭聲傳出，李亞萍甚至哭到腿軟，需要人攙扶。（圖／NOWnews攝影中心）
根據《自由時報》報導，紀寶如近日打給李亞萍還是能感受到她的憂傷，「唉，這真的不容易，問她要不要出來，她都不願意，聽得出來她還沒打開心房走出去」。紀寶如說，余天的狀況其實也沒有很好，因為李亞萍心情不好，余天的心情自然也不會好，但因為他是政治人物，還是要打起精神替民眾服務。

▲李亞萍在鏡頭前哭癱的模樣令人不捨。（圖／特約記者林敬原攝）
▲李亞萍在鏡頭前哭癱的模樣令人不捨。（圖／特約記者林敬原攝）
此外，紀寶如也透露，余苑綺的女兒現在都是給余苑綺的老公Gary帶，雖然和余家相處的時間變少了，但依然很受李亞萍疼愛，更稱讚樂樂「懂事早熟」。

▲紀寶如是余苑綺的嬸嬸。（圖／翻攝自紀寶如臉書）
▲紀寶如是余苑綺的嬸嬸。（圖／翻攝自紀寶如臉書）
▲日前一家人替余苑綺女兒樂樂慶祝5歲生日，李亞萍（右下3）雖久違露出笑容，不過也瘦了一大圈。（圖／翻攝自余筱萍臉書）
▲日前一家人替余苑綺女兒樂樂慶祝5歲生日，李亞萍（右下3）雖久違露出笑容，不過也瘦了一大圈。（圖／翻攝自余筱萍臉書）
而李亞萍近日也在私人臉書發文，表示樂樂今年生日似乎很排斥許願，但明明許願是樂樂一直都很期待的事情，「她有如知道聖誕老公公是假的，許願也是不可能實現的，可憐的小樂樂，妳要知道什麼都是命，妳要好好長大，健康快樂，好嗎」，讓人看了相當不捨。（編輯：郭佩蓉）

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