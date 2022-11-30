網紅模特「詭異道歉影片」曝！50秒無神念詞　網：好可怕

倪暄反擊喊告前男友！被控劈腿球員陳晨威　經紀人回應了

▲倪暄進入啦啦隊超過10年，更是樂天女孩的始祖成員，人氣超高。（圖／翻攝自倪暄IG）
▲倪暄進入啦啦隊超過10年，更是樂天女孩的始祖成員，人氣超高。（圖／翻攝自倪暄IG）

記者江芷稜/綜合報導

深受球迷喜愛的樂天啦啦隊女神倪暄，今（30）日被交往的科技業M先生指控，疑似劈腿球員陳晨威，以「看貓咪」為藉口夜宿男方家裡，被揭穿後為此痛哭求饒，不過，倪暄否認與陳晨威交往，透過經紀公司向《NOWnews今日新聞》表示，報導之內容並非事實全貌，「爆料者M先生將部分對話內容斷章取義，本人與陳晨威僅是朋友關係，絕未發生任何超出友誼的舉動」，不排除提告前男友！

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▲樂天女神倪暄（右圖）被爆料與球員陳晨威劈腿。（圖／翻攝自陳晨威、倪暄IG）
▲樂天女神倪暄（右圖）被爆料與球員陳晨威劈腿。（圖／翻攝自陳晨威、倪暄IG）
M先生宣稱7月開始與倪暄交往，並曬出多張合照證明兩人關係。他指出，陳晨威經常半夜傳訊息給女友，倪暄曾說對方是前男友，分手後保持聯繫，允諾未來不會再私下會面，結果仍被男友抓包，倪暄以到隊友家裡練舞的理由，到陳晨威家裡過夜。樂天球團則表示，雙方沒有超過友誼界線的行為，甚至反控M先生要求60萬元賠償，雙方各說各話。

▲▼倪暄寫真書有各種生活情境。（圖／尖端出版社）
▲倪暄出版寫真書有各種生活情境。（圖／尖端出版社）
▲▼倪暄寫真書有各種生活情境。（圖／尖端出版社）
▲倪暄被封為最美啦啦隊員。（圖／尖端出版社）
▲外型甜美的倪暄，私下個性很ㄎㄧㄤ。（圖／翻攝倪暄FB）
▲外型甜美的倪暄，私下個性很ㄎㄧㄤ。（圖／翻攝倪暄FB）
▲倪暄被控劈腿，以看貓為由夜宿陳晨威家中。（圖／翻攝自倪暄FB）
▲倪暄被控劈腿，以看貓為由夜宿陳晨威家中。（圖／翻攝自倪暄FB）
倪暄聲明表示：「雙方對於事情的認知及溝通相處上，一直存在極大的代溝，除此之外，M先生在電話裡不斷威脅訴諸媒體及數次恐嚇，甚至用了許多激烈言詞，因此只能不斷哀求及道歉平撫對方情緒，並非承認M先生試圖影射的內容，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。」她向球團致上最深的歉意，身為公眾人物沒有注意自身言行舉止，浪費社會資源，造成觀感不佳，更造成球團困擾，深感抱歉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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