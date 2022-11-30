熱心服務新住民　移民署服務站表揚優秀志工

為了肯定志工們的偉大貢獻，12月5日為聯合國訂定的國際志工日即將到來。移民署北區事務大隊新北市服務站每年度亦針對志工服務表現進行評選，今年度由許萬相先生榮獲年度優良志工殊榮。許萬相服務於新北市服務站志工櫃檯7年多的時間，總是充滿活力，以宏亮的聲音招呼洽公民眾，協助並傾聽其需求，許多新住民家庭得以享受其充滿熱忱的服務。
記者賴正琳／綜合報導
許萬相說：「朋友介紹我來服務站當志工，說這裡只要幫忙民眾影印證件，協助填寫申請表就好，所以我什麼都沒想就報名了。我第一天來當志工時，才發現這裡並不簡單，移民署的服務內容很多元，光是拿表格給民眾填寫，我們要先懂一些相關法規，才有辦法拿對表格。但我覺得這樣也不錯，可以多動腦筋多思考，多學習。」秉持活到老學到老的精神，許萬相初來乍到時，勇於接受挑戰虛心學習，現在能游刃有餘一次服務多位民眾。
許萬相說：「很多民眾進來服務站，內心難免充滿不安與不確定性，尤其我們主要服務對象是新住民，有些中文並不是那麼流利，較容易緊張。當他們走進服務站時，最先看到的就是我們這些志工，所以我們可以先熱情的給予歡迎，舒緩他們緊張的心情，再試著去理解他們今天的需求是什麼，給予引導協助，我希望他們在這環境是感覺舒適自在的。」對許萬相來說，待人要有同理心，才能提供民眾適當的協助。
新北市服務站主任林振智表示：「因為有許多志工的付出，使這個社會更加溫暖，我們鼓勵有更多人能加入志工服務的行列，當然，如果受到志工的幫忙，我們也別忘了表達感謝喔！另外，新住民在台生活如遇問題，可撥打1990外來人士在台生活諮詢專線，透過1通電話、7種語言，專線提供居停留法令、社福醫療及稅務交通等各項諮詢服務，歡迎多加使用。」