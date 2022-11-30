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爆笑台漫《姑娘壯如山 唐朝篇》　迎高甜度感人最終回

▲爆笑的話題作《姑娘壯如山 唐朝篇》，迎來感人又高甜度的最終回！ (圖／漫畫星提供)
▲爆笑的話題作《姑娘壯如山 唐朝篇》，迎來感人又高甜度的最終回！ (圖／漫畫星提供)

生活消費中心/綜合報導

beanfun!漫畫星最溫柔、爆笑的話題作《姑娘壯如山 唐朝篇》，迎來感人又高甜度的最終回！該作累計至今突破21萬人觀看，隨著唐朝篇精彩最終回上線，閱讀人數持續急速攀升。除漫畫外，還有作者壯如山老師與讀者零距離互動的特別企劃「QA直球對決」，以及獨家原創主題包、官方貼圖。漫畫星不斷推出《姑娘壯如山》等台灣原創IP的豐富內容，於每週三11:00準時更新。

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一場愛與歡笑的故事　在唐朝火力全開

2017年起《姑娘壯如山》即在社群上被讀者廣泛討論，其中，逗趣可愛的英雄人設，熱愛帥哥的女孩日常，每每出新都能獲得廣大迴響。此次，漫畫星推出《姑娘壯如山 唐朝篇》，被長輩形容高壯身材能「壓颱風」的少女如山，竟然因為拯救帥哥而被車撞飛，意外穿越到以豐滿胖碩為美的唐朝。傾國傾城之姿震撼全唐，桃花運大爆發的她將情歸何處？

《姑娘壯如山 唐朝篇》最讓人印象深刻的地方，自然是如山穿越到唐朝後，被老百姓當成紅顏禍水，依然以樂觀心態與強健體魄來克服難關，使故事情節充滿笑料外，讀者閱讀時也會被這份正能量感染。另外，在帥哥出場的畫面精細度會急速上升，該有的養眼福利完全大方放送，這種反差也是讓《姑娘壯如山》受到眾多讀者的喜愛的原因之一。目前唐朝篇已圓滿完結，而尚未揭露洛大人、王爺的秘密事件，將在後續的番外篇公開。

隨時陪伴在你身邊　度過歡樂爆笑的日常生活

漫畫星致力創造好玩、好看的多元用戶體驗，不單單打造有趣的《姑娘壯如山 唐朝篇》漫畫外。為了讓讀者有更多與《姑娘壯如山》互動的體驗，製作了獨家原創主題包、官方貼圖，隨時隨地可以在beanfun!輕鬆使用，成為大家日常生活中最好的玩伴。而這次迎接《姑娘壯如山 唐朝篇》的完結，漫畫星團隊更是特別準備粉絲企劃「QA直球對決」，讀者向如山老師提問，不管是漫畫劇情、創作秘辛、生活大小事都能解答。面對辛辣狂放的問題，壯如山老師回答有著自我的幽默風格外，還搭配全新繪製的插圖，讓讀者感到十分驚喜。

▲漫畫星「QA直球對決」，讓漫畫家回答讀者的任何提問 (圖／漫畫星提供)
▲漫畫星「QA直球對決」，讓漫畫家回答讀者的任何提問 (圖／漫畫星提供)
完整的「QA直球對決」只在漫畫星獨家公開中，更多台灣原創IP的豐富內容敬請鎖定漫畫星及IG @comic.funhere，隨時接收《姑娘壯如山》及台漫第一手消息。beanfun!漫畫星《姑娘壯如山 唐朝篇》

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