爆笑台漫《姑娘壯如山 唐朝篇》　迎高甜度感人最終回

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2017年起《姑娘壯如山》即在社群上被讀者廣泛討論，其中，逗趣可愛的英雄人設，熱愛帥哥的女孩日常，每每出新都能獲得廣大迴響。此次，漫畫星推出《姑娘壯如山 唐朝篇》，被長輩形容高壯身材能「壓颱風」的少女如山，竟然因為拯救帥哥而被車撞飛，意外穿越到以豐滿胖碩為美的唐朝。傾國傾城之姿震撼全唐，桃花運大爆發的她將情歸何處？
《姑娘壯如山 唐朝篇》最讓人印象深刻的地方，自然是如山穿越到唐朝後，被老百姓當成紅顏禍水，依然以樂觀心態與強健體魄來克服難關，使故事情節充滿笑料外，讀者閱讀時也會被這份正能量感染。另外，在帥哥出場的畫面精細度會急速上升，該有的養眼福利完全大方放送，這種反差也是讓《姑娘壯如山》受到眾多讀者的喜愛的原因之一。目前唐朝篇已圓滿完結，而尚未揭露洛大人、王爺的秘密事件，將在後續的番外篇公開。
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漫畫星致力創造好玩、好看的多元用戶體驗，不單單打造有趣的《姑娘壯如山 唐朝篇》漫畫外。為了讓讀者有更多與《姑娘壯如山》互動的體驗，製作了獨家原創主題包、官方貼圖，隨時隨地可以在beanfun!輕鬆使用，成為大家日常生活中最好的玩伴。而這次迎接《姑娘壯如山 唐朝篇》的完結，漫畫星團隊更是特別準備粉絲企劃「QA直球對決」，讀者向如山老師提問，不管是漫畫劇情、創作秘辛、生活大小事都能解答。面對辛辣狂放的問題，壯如山老師回答有著自我的幽默風格外，還搭配全新繪製的插圖，讓讀者感到十分驚喜。
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