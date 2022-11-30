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台北18.2度！冷空氣入夜更強「越晚越冷」　最低下探16度

▲中央氣象局表示，大陸冷高壓今（30）日逐漸南下，入夜後冷空氣強度最大，台灣各地氣溫將越晚越冷。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中央氣象局表示，大陸冷高壓今（30）日逐漸南下，入夜後冷空氣強度最大，台灣各地氣溫將越晚越冷。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩/綜合報導

真的變冷了！今（30）日受到大陸冷高壓南下和東北季風增強影響，台灣各地溫度逐漸下滑，尤其中部以北地區上半天涼意已經相當明顯，中央氣象局表示，今晚開始到明（1）日清晨將是這波冷空氣影響最劇烈的時候，北台灣低溫將下探到攝氏16度，南部也僅剩攝氏20度，傍晚開始可說是「越晚越冷」，且明日水氣也會增加，預計基隆北海岸地區將有豪雨發生，大台北山區、宜蘭也要留意局部大雨，直到東北季風減弱後，氣溫才會略微回升，天氣轉為穩定。

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中央氣象局預報員陳伊秀指出，大陸冷高壓今日逐漸南下，且整體環境場轉為東北季風，因此北台灣降溫相當明顯，如台北測站清晨高溫還有攝氏24度，傍晚僅剩攝氏18.2度，因此氣溫趨勢上是「越晚越冷」，陳伊秀表示，今晚中部以北、宜蘭、花蓮低溫將下探至攝氏16~18度，部分沿海空曠地區最低溫更下探攝氏13～14度，南部、台東地區雖然白天仍較溫暖，但入夜後也僅剩攝氏19～20度。

陳伊秀提及，這波冷空氣今晚至明日清晨最為強烈，明日白天北部高溫攝氏19~22度、中部和台東地區攝氏23~25度、南部地區攝氏27~29度，入夜後中北部低溫攝氏18~19度、東部20~21度、南部攝氏21度左右，整體仍較寒涼，需多注意保暖。

降雨部分，陳伊秀提醒，明日水氣比今天還多，東北季風迎風面的基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣象局也持續發布「大雨特報」「陸上強風特報」，提醒台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，容易出現9～11級的強陣風。

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