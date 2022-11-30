已預見民進黨九合一慘敗？王世堅：七月底就有轉告蔡英文
2022年九合一選戰落幕，民進黨在各縣市首長選戰中可以說是「慘敗」告終，黨內各界也開始興起檢討聲浪。「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅就數度呼籲，行政院長蘇貞昌應主動下台以示負責，而今（30）日王世堅在接受網路媒體專訪時，表示今年七月初黨中央提名程序後，就有向身兼黨主席的總統蔡英文表達內心中的憂慮，包含林智堅事件以及陳時中不應在台北市參選，不過最後都沒有被採納。
記者丁上程／台北報導
王世堅今（30）日在接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，分析民進黨九合一敗選因素，同時針對行政院長蘇貞昌口頭請辭卻接受慰留一事抨擊，「蘇貞昌現在辭職還可以說是走得漂亮，算是功成身退，但弄到整個社會逼你下台，那就是晚景淒涼。」王世堅說，責任政治要有人承擔，蔡總統已經辭職黨主席，蘇貞昌一定要負責，不管這三年來政策成績如何，但最高行政首長本來就應當下台，「真想走誰也留不住，真想賴誰也趕不走。」
而針對九合一選戰民進黨大敗，王世堅指出，自己在7月提名底定前，就有透過內政部長徐國勇把憂心轉告蔡英文總統，而建議的內容包括桃園林智堅事件，以及陳時中不要在台北市選，因為台北仇恨值高，台北應該讓林佳龍選。王世堅也透露，當時徐國勇確實有轉知蔡英文，也表示這些都在考量的範圍內，希望他不要擔心。
王世堅認為民進黨之所以會大敗，是因為跟民意脫節，且不管是設定的選戰策略，以及演講訴求內容，跟現在社會上關心的議題也都脫節，「而在選舉之後，我現在倒是認為，也許在冥冥之中是上天的安排，就像是2018年那樣，讓民進黨摔一跤。」王世堅說，這是在提醒民進黨不要脫離民意想法，「這一次的失敗，我們綠色選民不要難過，勝不驕敗不餒、勝敗乃兵家常事。」