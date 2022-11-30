疫後出國要飛哪？旅行業親曝「泰國旅遊現況」：秒贏日本

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泰國觀光局特別推出SHA（Amazing Thailand Safe&Health Administration）認證計畫，希望提高觀光業的健康衛生標準，讓民眾與各國觀光客可以放心旅遊的安全指標。SHA認證分為SHA、SHA+ (SHA Plus)、SHA++ (SHA Extra Plus)三種不同級別認證，SHA+ (SHA Plus)表示已獲 SHA 認證的安全旅遊場所，至少70%員工已完整接種新冠肺炎疫苗。
泰國業者曼谷悅榕庄也透露，目前雖亞洲旅客仍相對稀少，但歐洲的旅客人潮基本已經恢復，「且農曆過年的客房數已全數客滿」，可見旅遊市場相當熱絡。悅榕庄也在疫後帶來全新旅遊體驗，將其位於 60 層的酒吧餐廳Vertigo Too改造以「多感官數位互動式體驗」 Worldtigo餐廳晚餐18:00至21:00；21:30至01:00變成酒吧。
燦星旅遊推出「長榮航空精選曼谷悅榕庄自由行3~5天21,900起」，針對蜜月旅客贈送：(1)52樓天空花園享用2杯日落飲料(2)房間蜜月花瓣佈置+新婚酒，帶另一半度假，典雅的裝潢，現代化的設施和迷人的景點，絕對讓這趟旅程超乎想像。
對奢華漫遊、重視品質的旅客，可利用寒假春節親子或家庭團體旅遊，搭乘長榮5天4夜全程五星體驗(無購物)，行程亮點包括入住5星酒店、悅榕庄番紅花號、體驗星空酒吧、無敵日落海灘餐廳、體驗著名的連鎖泰式按摩、蒂芬妮人妖秀、尼莫島浮潛體驗、真理寺、玻璃天空步道，團體旅遊39,900元起。