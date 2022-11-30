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疫後出國要飛哪？旅行業親曝「泰國旅遊現況」：秒贏日本

▲解封出國不只可以考慮日本，泰國已經做好迎接觀光潮的準備，加上食宿交通漲幅最小，匯率也相對低，甚至比去日本還划算。（圖／記者張志浩攝）
▲解封出國不只可以考慮日本，泰國已經做好迎接觀光潮的準備，加上食宿交通漲幅最小，匯率也相對低，甚至比去日本還划算。（圖／記者張志浩攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

國門開放後最熱門的旅遊地點為日本，不論是機票、住宿價格都持續上漲。旅行業者燦星旅遊指出，泰國是國際機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，同時因爲比較早開放國門因此航班穩定，種種條件都比去其他國家更有優勢，建議民眾除了經常去的日本以外，也可以考慮來趟愜意的泰國之旅。

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燦星旅遊表示，國門開放後日本旅遊為多數旅客的首選，不過實際上泰國已經挺過疫情危機，做好迎接觀光人潮的準備，尤其是擔心航班會臨時取消的旅客，就相當建議選擇去泰國，因較早開放國門，不會因為缺工影響航班，且除了前往泰國的旅客外，飛英國倫敦的旅客也會到曼谷轉機，航班數量相對穩定。

泰國觀光局特別推出SHA（Amazing Thailand Safe&Health Administration）認證計畫，希望提高觀光業的健康衛生標準，讓民眾與各國觀光客可以放心旅遊的安全指標。SHA認證分為SHA、SHA+ (SHA Plus)、SHA++ (SHA Extra Plus)三種不同級別認證，SHA+ (SHA Plus)表示已獲 SHA 認證的安全旅遊場所，至少70%員工已完整接種新冠肺炎疫苗。

泰國業者曼谷悅榕庄也透露，目前雖亞洲旅客仍相對稀少，但歐洲的旅客人潮基本已經恢復，「且農曆過年的客房數已全數客滿」，可見旅遊市場相當熱絡。悅榕庄也在疫後帶來全新旅遊體驗，將其位於 60 層的酒吧餐廳Vertigo Too改造以「多感官數位互動式體驗」 Worldtigo餐廳晚餐18:00至21:00；21:30至01:00變成酒吧。

燦星旅遊推出「長榮航空精選曼谷悅榕庄自由行3~5天21,900起」，針對蜜月旅客贈送：(1)52樓天空花園享用2杯日落飲料(2)房間蜜月花瓣佈置+新婚酒，帶另一半度假，典雅的裝潢，現代化的設施和迷人的景點，絕對讓這趟旅程超乎想像。

對奢華漫遊、重視品質的旅客，可利用寒假春節親子或家庭團體旅遊，搭乘長榮5天4夜全程五星體驗(無購物)，行程亮點包括入住5星酒店、悅榕庄番紅花號、體驗星空酒吧、無敵日落海灘餐廳、體驗著名的連鎖泰式按摩、蒂芬妮人妖秀、尼莫島浮潛體驗、真理寺、玻璃天空步道，團體旅遊39,900元起。

▲曼谷悅榕庄12、1月客房近乎客滿。（圖／業者提供）
▲曼谷悅榕庄頂樓星空酒吧vertigo and Moon Bar。（圖／業者提供）

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