是傳統也是時尚 原住民族人間國寶跨界時尚展南美館開展
當時裝秀在美術館戶外發生，是一場美麗的相遇。台南市美術館推出「2022潮臺南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」，展覽開幕活動於今（30）日下午於南美館二館純白極簡的戶外平台演出一場fashion show，由最負盛名的凱渥模特兒經紀公司出動旗下優秀名模，與崑山科技大學一起呈現本次展出的服飾作品。同時也邀請全國第一所西拉雅小學—新化口埤實驗小學合唱團開場，小朋友以西拉雅語唱出優美歌聲，讓觀眾從歌聲中認識西拉雅文化。台灣民族的多元性就從原民國寶工藝家與現代時裝設計師的碰撞中，看看會擦出什麼樣的創意火花，著實令人期待。
記者林怡孜/台南報導
「2022潮臺南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」由財團法人台南市文化基金會主辦，邀請5位文化部認證的原住民「人間國寶」工藝家：賽德克族藝師張鳳英、噶瑪蘭族藝師嚴玉英、排灣族藝師許春美、排灣族藝師陳利友妹，及泰雅族藝師尤瑪．達陸，分別與5位時尚設計師趙之逸、陳劭彥、簡國彥、周裕穎及蘇家紘跨界合作，聯合展出52件作品，將國寶工藝轉換為時尚領域的創作新靈感，探索原民國寶工藝的創新可能，碰撞出具文化代表性的時裝作品，同時傳承台灣多元的文化價值。
展覽主要分為「起點：如布之舌」、「跨界遇見」、「現代時尚轉譯原民國寶工藝」3個主題。第1個主題「起點：如布之舌」展現原民國寶工藝家源自傳統族服上的各種織布、刺繡的技術文化，以及盼能將傳統智慧延續於下一代的精神。第2個展區「跨界遇見」為一場國寶工藝家與時裝設計師的相遇；為原民為題的時尚創作提出了嶄新視角，打開傳統與現代的全新篇章。第3個展區「現代時尚轉譯原民國寶工藝」透過非原民文化背景時裝設計師，以現代時尚語言轉譯原民國寶工藝。
「2022潮臺南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」展覽，12月1日起於台南市美術館二館3樓展覽室K、L、M展出至2023年2月5日，歡迎有興趣的民眾把握時間前往參觀，一同「遇見」原民工藝的文化傳承與再創力。