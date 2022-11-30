「貢丸」閃耀紅絲帶！薛瑞元：愛滋防治已具相當成效

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記者會由大專院校熱舞社表演為記者會揭開序幕，疾管署說明，愛滋防治的專屬手勢舞設計以「L」et's test的概念出發，邀請民眾一起篩檢愛滋、瞭解自身健康狀況，同時傳達「愛(Love)」，及讓大家了解「U=U」(Undetectable=Untransmittable)，提醒感染者只要穩定服藥治療，維持在體內病毒量測不到的狀態，就不會透過性行為傳染給伴侶。
疾管署提到，本次也為2022年世界愛滋病日量身打造專屬IG濾鏡「為愛滋一同舞動！」，邀請民眾線上一同舞動拍攝15秒手勢舞、接收不同擺放方式的紅絲帶及相異顏色的愛心，象徵不論是誰都能接收愛滋防治資源。
被網友笑稱像是「滷味」的台北表演藝術中心也會於今明二日晚間6時至9時，將球體外觀將點亮象徵愛滋防治的紅絲帶，響應愛滋防治。
薛瑞元表示，為呼應聯合國 2030年「95-95-95」目標，亦即95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到，在各界長期共同努力下，我國2021年防治成效已達90-94-95，優於全球的85-88-92。
薛瑞元指出，經統計，我國愛滋疫情自2018年始反轉，已連續下降4年，今年截至10月底新增感染數為888人，亦較2021年同期1049人下降15%，愛滋防治成果已具相當成效。
疾管署也說，台灣持續精進愛滋防治政策，為使每個人都能獲得相應防治資源及消弭資訊落差，整合各部會力量，並與衛生、醫療端及民間團體合作，透過多元管道進行衛教宣導、擴大預防性投藥服務、提供多元愛滋篩檢服務及不斷提升可近性與方便性，同時拓展合作醫事機構網絡，增加服務資源可及性，讓民眾從預防、篩檢到治療，皆能接受到所需的服務與資源，建構健康友善的環境，減少障礙與歧視，朝2030年消除愛滋目標邁進。