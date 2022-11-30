內政部查核小組率團觀摩新營鹽水雙星拱月計畫大表肯定
台南市「新營鹽水雙星拱月計畫」將鹽水月津港水域、歷史文化地景串連，並闢建新營鐵道地景公園，完工啟用後獲獎不斷，今(30)日由召集人張溫德率內政部工程施工查核小組計77人前來觀摩，踏勘鹽水月津港公園、鹽水車站、新營鐵道地景公園等處，並表達對台南市景觀工程施作品質的肯定。
記者張振興/台南報導
市府都發局表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」係由市府都發局統籌規劃設計，並與水利局、文化局、工務局分工合作執行，是市府跨團隊亟具代表性的旗艦型工程。因此，前瞻計畫新營鹽水雙星拱月工程各子計畫，除了水利局於上游設置污水截流及處理，再施作自行車道，並將水岸步道串聯達總長7公里的環形步道，打造成為具親水特色之歷史記憶場域。
內政部工程施工查核小組今日亦到新營鐵道地景公園考察如何利用文化資產遺構打造出融合在地產業歷史脈絡的景觀休憩設施，達成人、自然、歷史文化三者兼顧的設計理念。新營鐵道地景公園以糖業及軌道為發展故事主軸，透用串接、縫合、修補、保留、清整、解構與重組等等的方式，串聯市區內1.4公里長糖鐵自行車道、打造肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場以及鐵道戶外教室等等亮點，營造出超過3公頃的綠地空間，打開了長久以來總是有距離感的新營糖廠，讓市民新增享有一處大型綠化公園。