慶祝25年情誼 布里斯邀陳其邁出席2023年亞太城市高峰會
為共同紀念高雄市與澳洲布里斯本締盟姊妹市25周年今（30）日市長陳其長與布里斯本姊妹市市長艾德里安‧施里納（Adrian Schrinner）進行視訊會議，除重申姊妹市情誼，並盼開啟更多領域之合作。艾德里安‧施里納除邀請陳其邁出席2023年亞太城市高峰會，也希望能再次造訪台灣。
記者郭凱杰／高雄報導
施里納首先恭喜陳市長勝選連任，兩市間維繫25年深厚的姊妹市情誼，至今互動密切並共享許多相似之處。陳其邁也回應今年高雄市與布里斯本市共同辦理締盟周年活動，促成包含兩市圖書館際交流、大東文化藝術中心點燈紀念等活動。也回顧去年出席由布里斯本發起之亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit, APCS），在市長論壇線上會議中，與國際城市代表說明疫情下高雄的因應策略，並對施里納市長的城市治理經驗分享印象深刻。
陳其邁表示，高雄市政府團隊現著重於「數位轉型」與「淨零轉型」兩大政策，包含推動亞灣5G AIoT創新園區，已吸引逾80家國際大廠及新創事業進駐，而施里納於城市綠色空間的推廣政策上受到民眾支持，未來非常期待兩市持續開拓更多元領域的合作。
陳其邁也認為，隨著全球疫情逐漸解封，推動雙邊經濟、觀光活動將是未來的重點，尤其布里斯本、黃金海岸等地是許多台灣人心中澳洲旅遊首選，而高雄市幅員遼闊具多元文化特色，山區也相當適合健行、自行車等戶外活動，非常歡迎布里斯本市民到高雄遊玩，並誠摯邀請施里納市長參與明年在高雄舉行的2023智慧城市論壇暨展覽，加強雙邊實質合作。
施里納則與陳其邁分享布里斯本市正是台僑人數最多的澳洲城市，非常樂見未來雙方市民相互來訪，對於高雄積極強化科技及半導體產業表示期待，除了再次邀請陳其邁出席2023年亞太城市高峰會，也希望能再次造訪台灣。