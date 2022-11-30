選舉結果其實早已注定？醫解答「大腦」是關鍵！

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重症醫療醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》提到，選民都認為自己是基於個人和政治信仰來決定將票投給誰，但科學家進行研究後發現，「腦中的刻板印象」才是最關鍵的因素。
事實上，我們的頭腦裡儲藏了很多主管影像資訊，還會利用產生出來的「刻板印象」臉部圖像，引導你根據腦中喜歡的印象，選擇看起來像是最好的主管候選人，不論對方的執行能力如何。
他解釋道，這是因為各國選舉通常只有短短幾天，民眾不會有足夠的時間，對每一位候選人有全面的了解，因此頭腦會自行準備一套「當好主管的影像」資訊。若這些資訊比對相符，就產生了個人喜好，從而選出自己心儀的候選人。
對候選人的刻板印象
美國有一項針對成年試驗者的研究指出，如果不看候選人的背景、只看臉相，有68.8%的選民可以精準判定哪位候選人可以勝出。而同一個試驗在別的國家或是在美國境內，如果以小朋友為試驗對象，孩子們仍然可以運用腦中的影像，準確地指出誰會當選。
研究結果顯示，如果候選人的長相，符合個人腦中的刻板印象、是能當好主管的樣子，人們就會傾向於投票給他。
什麼長相容易當選？
研究人員將過去當選者的長相存到電子檔，分析男候選人以及女候選人的影像。分析結果顯示，候選人的長相如果比較有吸引力，會更受選民歡迎。
民眾希望男性候選人擁有對稱的臉、高額頭、眉脊突出以及下巴顯著，這些特徵是人們刻板印象中，能夠當選的長相。不過雖然兩性都受到大腦刻板印象的影響，女性候選人則多了健康與高顏值這兩個項目。
黃軒最後補充道，選民手中神聖的一票，早就在腦中決定要投給誰，而投票的過程，即是人們正在篩選符合自己腦中印象的候選人。
本文經 重症醫療醫師黃軒 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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