啪啪啪提不起勁？　男士「越來越不想啪啪」6原因曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YouTube《程威銘醫師Dr. DKK》發布影片指出，男性若出現性慾低下同時合併體力降低、心情不好、記憶力減退等狀況，這時就要考慮是否睾丸提早老化、功能不良，需要進一步補充男性賀爾蒙；但是有更多的病人的男性荷爾蒙水平正常，卻出現性慾低下的狀況，這時有可能是其他荷爾蒙失調，比如甲狀腺功能低下、肥胖引起女性賀爾蒙過高、以及泌乳激素過高。
壓力過大、慢性疲勞
若長期處於壓力過大、慢性疲勞之下，身體就要犧牲跟活下去沒有關係的功能，比如生小孩的功能，因此男性在開始時會發現性慾顯著降低的現象。程威銘以「飽暖思淫欲」打比方，表示一定要吃飽了才會想做愛做的事情，但如果處在壓力太大、疲勞的狀況，性慾就會被身體給犧牲掉。
憂鬱症
男性賀爾蒙不足的人容易有憂鬱的傾向，憂鬱症患者除了有心情不好之外，也會產生性慾低下的狀況。根據研究顯示，西方人憂鬱症的表現主要是心情憂鬱和心情不好，但東方人患上憂鬱症常以身體的症狀表現出來，比如身體酸痛甚至性慾低下、勃起功能不良，尤其患者正在服用治療憂鬱症的藥物，也可能會影響性慾。
缺乏刺激
缺乏刺激是另一個造成性慾低下的原因，程威銘解釋，性慾不僅是生理上的反應，也可以是心理的互動。每當看到、聽到、想到、摸到某些性刺激之後，就可能進一步內化到心裡面，變成性慾然後反應出來。
當男生原本處在一個五光十色的環境裡，充斥著各式各樣刺激，被美女、性感圖片、影片等吸引，自然會覺得性慾高漲；一旦無法接觸這些外在刺激時，便覺得自己的性慾是否降低了，程威銘表示這是正常反應。
老化、衰退
程威銘在門診最常見的病患是以上各方面都正常，但是勃起反應卻變差了，根據病患敘述，當看情色圖片或是色情影片時，已無法再像年輕時那樣，陰莖會馬上出現充血、勃起的反應，反而是看了老半天下體還是沒反應，甚至需要用手去「加工一下」才勉強充血勃起。
對此，程威銘表示這並非性慾減低，只要有想要去看色情影片、圖片的舉動，就表示還有性慾；只不過對性慾的反應變差，陰莖勃起功能不再像從前輕易有所反應，其實正暗示男性的器官在開始老化、反應功能逐漸衰退。
程威銘建議男士們若發現自己性慾降低，首先應考慮是否對伴侶關係造成影響，若另一半有所抱怨就要特別注意；另外要審視到底是性慾低下還是勃起功能變差；也要檢視自己最近是否過得太忙太累、心情是否受到影響。
若有疑慮、或是已經對生活造成困擾，建議諮詢專業泌尿科醫師求診。
本文經 泌尿科醫師程威銘 YouTube《程威銘醫師Dr. DKK》授權報導
延伸閱讀
小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫
食物放微波爐有「致癌」疑慮？ 營養師澄清：常做「4種行為」更危險