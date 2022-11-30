《麻辣》女星半夜如廁20次！低頭看「馬桶全是血」急送醫
45歲女星陳立芹在夯劇《麻辣鮮師》飾演「布丁妹」一角，甜美模樣深植觀眾心中。身為人母的她保養得宜，近日上節目透露自己不愛喝水，結果某次半夜起來如廁20多次，但始終上不出來，上一次痛一次，最後精神不濟在馬桶上睡著，驚醒後發現馬桶都是血，嚇得她趕緊到急診就醫。
娛樂中心／綜合報導
陳立芹近日登上《樂活so much》分享自己「愛水（台語：愛漂亮），但不愛喝水！」醫生當時判斷她應該是水喝太少，八成是罹患膀胱炎，要她立即驗尿，讓陳立芹一聽臉垮哀號：「都已經上不出來，血尿還要我驗尿？」這次的教訓也讓她體悟到「水喝不夠真要命！」為了讓自己愛喝水，她還蒐集了各式各樣的水壺，數十個款式依心情挑選，確保身體不再鬧水荒。
而陳立芹的女兒「小布丁」也遺傳她不愛喝水的壞習慣，非常討厭水的味道，還只愛喝奶茶。每每叫女兒喝水，小布丁就回「好難喝」、「喝不下去」、「我好飽」、「喝水好麻煩」，還因此有便祕問題，小布丁曾經一個星期沒有上廁所，肚子又痛又想哭。陳立芹為了逼迫女兒喝水，在她上學前將水裝滿水壺，一再叮嚀要喝完，但小布丁放學又揹著滿滿的水回家，連上體育課運動完，小布丁明明口渴也不願喝水，母女倆為此爭執不休，讓陳立芹相當操心女兒的健康。（編輯：郭佩蓉）