伊能靜爆婚變將返台！深夜直播談7年婚 感謝秦昊包容
54歲女星伊能靜2015年與大陸演員秦昊再婚，育有1女小米粒，夫妻倆經常在真人秀節目秀恩愛，沒想到近日她在抖音曝光一段影片，眼眶含淚、神情哀傷，寫道「我把淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了」，因此爆出婚變疑雲，粉絲擔心她們是否撐不過7年之癢。她昨（29）日發微博否認離婚，更在深夜開抖音直播，述說這幾年的婚姻心聲。
記者江芷稜/綜合報導
伊能靜在直播透露，目前人在紐約陪伴兒子庾恩利（小哈利），與亞洲時間晨昏顛倒，因為吃到自己的瓜，剛天亮就想跟粉絲聊天。她透露2020年到中國拍攝《乘風破浪的姐姐》，想要突破自己，原以為很快就會回到台北，沒想到遭逢疫情鉅變，不忍秦昊獨自在大陸拍戲，父女被迫分開，深思許久決定搬家到上海陪伴老公，買房安頓一家，也因此這幾年成為綜藝節目常客，恩愛婚姻被搬上檯面。
經歷人生變化，伊能靜自嘲老了，想要多陪陪家人，雖然兒子20歲已經成年獨立了，她還是趁著秦昊拍戲空檔，能幫忙照顧女兒時，和老公告假飛去紐約，陪伴小哈利熟悉陌生的環境，幫他下廚、布置房間、整理環境，培養母子感情。她也透露下一站將返回台北，畢竟自己是媽媽最小的女兒，卻因為疫情近3年沒見過家人，媽媽年紀大了，曾傳訊息表示很想她，將回台北重溫天倫之樂。這段期間她和秦昊沒有同框合影，讓外界誤以為婚變，伊能靜表示特別感謝老公包容，「人活到一定的年齡，最大的資本是人。有依靠就有底氣，感謝老秦理解，也謝謝你們的祝福」。
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