高市府與中鋼合作轉爐石瀝青混凝土 鋪路可延壽5倍以上
高市大寮區光明路、仁武區鳳仁路緊鄰工業區周邊，屬高車流量路段，經重車長期輾壓易使路面損壞老化。高市府特別與中鋼合作使用轉爐石瀝青混凝土，以改善工業區周邊道路延長使用年限，工務局表示，轉爐石親油性可使瀝青更容易包覆，作為瀝青混凝土材料、不易因雨水侵害而剝脫，預估使用年限可延壽5倍以上。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局養工處為提升道路使用年限，與中鋼公司合作採用轉爐石瀝青混凝土，改善鳳仁路（澄觀路至中襽橋前）、光明路二段（三隆路至大仁街）等交通繁忙工業區道路。工務局表示，「路平」是市府致力推動的民生基礎建設，因此也持續精進，從技術、政策面同步著手，不斷推出創新作為。
工程技術方面，採取刨鋪前基底調查，重載路段則選用添加耐磨的轉爐石瀝青鋪面，改善以往一般瀝青混凝土、用於交通流量大路段容易龜裂等問題，藉由轉爐石本身高硬度、高抗壓強度等特性提升道路品質與耐久性，打造高品質道路鋪面。
養工處表示，這次路面改善與中鋼合作使用轉爐石粒料，透過添加瀝青混凝土後，與一般粒料相比的穩定值，可增加約1.4倍以上，進一步降低道路鋪面損壞頻率，節省維護管理階段所需要耗費的人工及材料。
養工處也強調，道路刨鋪作業嚴格遵循市府SOP，從用料品質到現場施工採全程錄影，同步將現場監控情形即時回傳至道路挖掘管理中心，透過三方監控保障用路人的行車安全，提供市民便捷舒適的道路，並在未來工務團隊仍會不分晝夜持續為路平默默打拼，提供條條平坦安全的道路讓市民使用。