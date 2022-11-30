倪暄愛上小鮮肉？誇陳晨威「青春肉體」 想看他裸奔盜壘
樂天啦啦隊的31歲女神倪暄被前男友M先生爆料劈腿，對象是年僅24歲的球員陳晨威，倪暄透過經紀公司發表聲明，否認有超越友誼的行為，不排除向舊愛提告。不過球團坦承兩人一度「走得比較近」，最後沒有選擇交往，這場姊弟戀似有若無的情愫，格外引人遐想，而倪暄曾經在球隊節目上形容陳晨威擁有青春的肉體，跑壘速度飛快，想看他裸奔盜壘，被球迷笑說「姊姊看到小鮮肉都失控了」、「快要流鼻血了」。
記者江芷稜/綜合報導
倪暄2019年和琳妲主持Lamigo TV節目，介紹球團小鮮肉陳晨威的一天，對這位學弟讚譽有加，稱他腳程比火箭還快，從打擊區直奔一壘只要3.6秒，倪暄笑說如果裸體奔跑沒有阻力，應該能跑得更快。陳晨威在影片裡重訓、淋浴，大方秀出結實肌肉，讓兩位主持人差點流口水。
倪暄補充說，陳晨威是穿衣顯瘦、脫衣有肉的身材，跟想像中的有落差，外型偏修長型的竹竿，其實身材很精壯，似乎對他頗為了解。琳妲則模仿陳晨威講話害羞的模樣，非常活靈活現，倪暄稱他面對鏡頭表現靦腆，私下可能是「悶騷型」，當時陳晨威快問快答時，回答「沒有女朋友」，沒想到事隔3年，他和倪暄會被爆料交往過，因此上了新聞。