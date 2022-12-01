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房市／防疫解禁！觀光工廠園區化成趨勢

▲觀光工廠撐過疫情寒冬也蓄勢待發，力拼遊程體驗升級，上市櫃公司也積極布局觀光工廠，朝向結合多功能的園區型態做規劃，搶攻觀光商機。（圖／freepik）
▲觀光工廠撐過疫情寒冬也蓄勢待發，力拼遊程體驗升級，上市櫃公司也積極布局觀光工廠，朝向結合多功能的園區型態做規劃，搶攻觀光商機。（圖／freepik）

生活消費中心/綜合報導

隨著國內疫情趨緩、第三劑疫苗覆蓋率突破7成，指揮中心宣布12月1日起解除室外戴口罩禁令，這意味著民眾回歸生活常軌，又前進一大步。防疫管制陸續放寬，國內旅遊人潮隨之出籠，觀光、餐飲、旅宿等產業最有感，觀光工廠撐過疫情寒冬也蓄勢待發，力拼遊程體驗升級，上市櫃公司也積極布局觀光工廠，朝向結合多功能的園區型態做規劃，搶攻觀光商機。

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信義全球資產公司觀察經濟部資料，近6年通過觀光工廠評鑑的業者，家數呈逐年穩定成長，今年165家寫下歷史家數新高，顯示出企業對規劃觀光工廠協助產業轉型、品牌加值持正面態度；從觀光工廠分布地理位置觀察，則可發現前兩大熱區一南、一北，桃園、台南皆為23家，並列觀光工廠最密集區域。

桃園為全台觀光工廠最密集縣市之一，分布以平鎮、楊梅、龍潭、大溪為主，深耕桃園工業地產市場的信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，桃園為工業科技大城，近幾年吹起產業升級、轉型風，企業加快腳步進行工廠擴建、軟硬體設備更新，也有更高意願投資建置觀光工廠，而企業在選擇觀光工廠設置地點，會傾向找市區外圍、交通便利的區位，主因為市區外圍土地取得成本較低，較容易找到符合觀光工廠建置的大面積腹地，鄰主要幹道有利於一日遊行程規劃吸引人潮。

張桂珍進一步分析，投資觀光工廠可以吸引遊客，為企業開創多元營收，但企業主更看重的，是藉由觀光工廠內產線透明展示、趣味導覽、互動體驗等，展現企業研發、製造等品牌實力，傳遞企業精神與品牌形象，加深消費者對品牌的信賴感。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛則指出，疫情衝擊整體觀光市場，改變民眾消費行為與習慣，如何創新經營，是觀光工廠未來的發展重點，觀察目前企業在觀光工廠營運有三大趨勢，其一，過去觀光工廠多是在原廠區做擴充，沿著既有產線規劃觀光區域，但近幾年有越來越多企業選擇購入大面積基地新建觀光工廠，並朝向多功能大型園區做規劃，例如今年啟用的桃園國巨洋傘文創園區，除了展示洋傘製程、手作體驗，觀光工廠同時也是公司的企業總部；佐登妮絲也在嘉義購入1.4萬坪土地，打造結合觀光、研發、製造、餐飲、零售等多用途的佐登妮絲城堡美容生技園區。

其二，產業鏈朝向智慧科技發展，為加深遊客的體驗感，觀光工廠遊程進行升級，結合AR、VR虛擬實境、科技互動等體驗，零售商店的購物流程，也走向少接觸、電子支付或無人商店形式；其三，透過強強聯手，觀光工廠與旅行社、電商平台、購票網站等合作，推出套票、套裝行程，開發更多管道接觸潛在消費者，多管齊下創造商機。

而根據全台觀光工廠參觀人次統計，2019年達2,100萬，疫情爆發以後參觀人次明顯下滑，隨著相關管制政策鬆綁，可以期待未來觀光工廠旅遊人潮將逐步回歸疫情前水準。

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