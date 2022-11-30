江澤民病逝 BBC細數生平：對台強硬、鐵腕鎮壓「六四」
中國官媒《新華社》30日報導稱，中共第3代領導人、前總書記江澤民於中午12時13分在上海病逝，享耆壽96歲。消息一出，震驚國際社會。《BBC》報導指出，江澤民是除了習近平之外，當今中國最重要的政治人物，1989年鄧小平以他來代替「六四」事件中被迫下台的中共總書記趙紫陽之後，在江澤民治理下，中共不斷增加對權力的控制，鎮壓「六四」民主運動，以鐵腕鎮壓國內異議人士，而江澤民也逐漸擁有左右中國政局的能力，即使在2004年卸下官職，影響力仍不容小覷。
國際中心徐筱晴／綜合報導
報導指出，江澤民作為中國領導人，帶領著中國走過一系列具有歷史意義的重大變化，他在位期間，中國從一個落後國家轉變為世界上經濟增長速度最快的國家，與西方關係也大為改善。不僅推動中美關係，走出「天安門鎮壓」後的低潮，帶領中國加入世界貿易組織，深化市場改革，開啟了「中國速度」的經濟騰飛，見證了香港與澳門的主權自西方國家移交至中共政府。
報導稱，江澤明是一位「改良者」，主要目標是通過系列的經濟改革確保中國共產黨未來的前途。在他的任內，他加強中共政權對軍隊的控制，以鐵腕鎮壓國內異議人士，打壓法輪功組織，對台灣立場強硬，導致第三次台海危機爆發。批評者也認為，他無意推動中國的政治體制改革，使得中共不斷走向專制。
《BBC》指出，在坐穩中國最高領導人的位置後，江澤民也開始塑造自己的威信與權威，試圖追隨毛澤東與鄧小平的步伐，建立個人崇拜，確保他在黨內的地位不會受到他人的挑戰與衝擊。江澤民進一步發展共產黨理論，提出「三個代表」思想，即「中國共產黨要始終代表中國先進社會生產力的發展要求，始終代表中國先進文化的前進方向，始終代表中國最廣大人民的根本利益」。這在之後寫入《中國共產黨章程》和《中華人民共和國憲法》。
不過中國政治學者吳強認為，江澤民的「三個代表」思想沒有擺脫他技術官僚的局限性，沒有從理論層面上有突破性的升華提高，作為政治遺產顯得十分薄弱。
江澤民從2002年開始，將權力移交給繼任者胡錦濤，在2004年9月，將出最後一個職位，也就是掌管軍隊的中央軍事委員會主席職位後，江澤民全面退出核心政治舞台，很少公開露面。但外界普遍認為，即使在胡錦濤時代，江澤民仍是幕後操控中國政局的絕對人物。
不過到了習近平時代，隨著習近平的鐵腕與極權手段不斷加強，江澤民也愈加低調。最近一次公開亮相是2019年10月中共建政70週年閱兵儀式上，而在今年10月的中共二十大，江澤民也未如過往數屆一般露面，引起外界關注他的健康狀況。