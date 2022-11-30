汽車追撞阿里山林鐵工程車！駕駛1原因肇事　恐遭吊照

漢神週年慶高潮不斷！超人氣無菜單料理「初魚」進駐

▲「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
▲「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）

記者陳美嘉／高雄報導

漢神百貨週年慶進入第二波促銷，除了以雙12購物節推出全館優惠之外，更迎來超人氣無菜單料理「初魚」雙品牌「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」，還有創意料理「蘼樂Lee’s Garden」，以及高雄在地老字號美食「泰山汕頭火鍋」等，食尚版圖更加完整，預期將掀起南台灣美食界的新浪潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「初魚鮨」完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
▲「初魚鮨」完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
採全預約制的超人氣無菜單料理「初魚」，12月1日正式開幕，從開放訂位就造成秒殺。「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運，完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神，而針對這次開幕也採用全新手作食器與老饕們見面，帶給顧客最豐富精緻的五感體驗。

▲「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
▲「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
不只美食名店，12/8至112/1/3還引進中南部獨家的「BURBERRY LOLA POP UP」，限時展售揉合品牌元素和現代感的LOLA包款，讓消費者體驗從標誌性版型演變成摩登迷你款、水桶包到不同造型的精彩歷程。

▲漢神百貨週年慶迎來超人氣無菜單料理「初魚」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
▲漢神百貨週年慶迎來超人氣無菜單料理「初魚」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.30 ）
另外，在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品持續推出全檔期滿3,000送300及各式獨家特惠組合之外，雙12購物節12/8至12/11，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F~3F精品滿2萬送1,000、6F家用指定專櫃滿1萬送1,000等購物回饋，並攜手台灣PAY推出滿3,000送300，搭配全館活動最高可回饋20%。

「那個男人」勤跑原鄉　陳其邁原住民地區得票率創新高

樹科大春季展演挑戰演出《金牌製作人》！早鳥優惠開跑

打造高雄運動城市品牌　運動產業升級跨界論壇登場

「4K雷射IMAX」觀影體驗再升級！威秀首波鉅獻阿凡達

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀