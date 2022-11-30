漢神週年慶高潮不斷！超人氣無菜單料理「初魚」進駐

漢神百貨週年慶進入第二波促銷，除了以雙12購物節推出全館優惠之外，更迎來超人氣無菜單料理「初魚」雙品牌「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」，還有創意料理「蘼樂Lee’s Garden」，以及高雄在地老字號美食「泰山汕頭火鍋」等，食尚版圖更加完整，預期將掀起南台灣美食界的新浪潮。
記者陳美嘉／高雄報導
採全預約制的超人氣無菜單料理「初魚」，12月1日正式開幕，從開放訂位就造成秒殺。「初魚鮨」保留傳統江戶前壽司之精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運，完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神，而針對這次開幕也採用全新手作食器與老饕們見面，帶給顧客最豐富精緻的五感體驗。
不只美食名店，12/8至112/1/3還引進中南部獨家的「BURBERRY LOLA POP UP」，限時展售揉合品牌元素和現代感的LOLA包款，讓消費者體驗從標誌性版型演變成摩登迷你款、水桶包到不同造型的精彩歷程。
另外，在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品持續推出全檔期滿3,000送300及各式獨家特惠組合之外，雙12購物節12/8至12/11，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F~3F精品滿2萬送1,000、6F家用指定專櫃滿1萬送1,000等購物回饋，並攜手台灣PAY推出滿3,000送300，搭配全館活動最高可回饋20%。