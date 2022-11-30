馬國女大生命案 凶嫌喊願「冥婚」求交保！法院裁定續押
馬來西亞的24歲蔡姓女大生，上（10）月13日遭到30歲陳姓男子殺害，陳嫌聲稱不滿女方僅交往5天，就花了他10多萬元，案發當天2人疑因金錢糾紛爭執，陳男一怒之下動手殺害女方。士林地檢署昨（29）日偵結，依殺人等罪將陳男提起公訴。陳男今日遭提解出庭，當庭求情希望法官讓他交保，還說自己願與蔡女冥婚。不過法院認為，陳男說詞避重就輕，裁定繼續羈押。
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陳男今日出庭時表示，2人因金錢發生爭吵，自己一怒之下才會動手，當時「只是想嚇嚇她」，沒想到卻失手把女方勒斃，自己絕沒有想殺人的念頭。他強調自己案發當天還帶著西瓜去蔡女家，要拿西瓜給她吃，就證明本來並沒有要殺害對方的想法。
陳男向法官求情，說自己在看守所已經反省懺悔，一直唸大悲咒、地藏王菩薩本願經，迴向給蔡女，還稱自己願意與蔡女冥婚，希望蔡女父母不要悲傷。
陳男說對於未來被判刑坦然面對，但希望希望現在可以交保，回家陪爸媽過年，絕對不會逃亡。但法官認為，陳男說詞避重就輕，對犯案過程的描述前後反覆，裁定繼續羈押。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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