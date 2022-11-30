江澤民也碰過「白紙運動」！中國報社曾靠留白反抗審查

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保守派的江澤民要求《世界經濟導報》刪除這篇文章的敏感部分，但該報的創辦人兼總編輯欽本立拒絕刪除，並把文章刊登於第439期報紙上，同時以「留白」方式進行抗議，該報因此被上級主管部門要求暫時停刊，身為上海社會科學院世界經濟研究所副所長的欽本立也被江澤民撤銷其職務，並派駐工作組進駐整頓。
針對免去欽本立職務這件事，當時的中共總書記趙紫陽也認為，「上海市委過於匆忙地採取行動，把事情搞砸了」，並在5月1日的中央政治局會議上批評江澤民查封報社的手段惡化了局勢，強調「導報事件是上海市委挑起的，就應當由上海市委來結束。」
當時有500名記者寫信給《世界經濟導報》聲援欽本立，超過一千名記者和編輯示威抗議政府對媒體的控制，同時也有上百位藝術家與學者跟著連署，要求上海當局恢復欽本立的職位。儘管趙紫陽曾要求江澤民跟學生對話，但上海政治高層與學生對話過程中，仍不見江澤民身影，因此萬名學生高舉「審訊江澤民」布條上街。
隨示威群眾累積至10萬餘人、上海超過450名學生絕食抗議，在5月18日江澤民才終於現身，透過擴音器說服學生放棄絕食。抗議事件的影響擴及至北京，成為六四天安門事件中重要的組成一環，隨後《世界經濟導報》在9月於北京召開的中共新聞出版局長、宣傳部長會議被要求撤銷登記、停辦，上海市委也立刻同意撤銷該報登記、永久停刊。