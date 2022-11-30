全員出逃！網瘋傳廣州「全域封控」　國道、車站被塞爆

上海市府發緊急通知　12月1日起24個高風險區域解除管控

▲中國上海市宣布自12月1日起，24個高風險區域將解除管控。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海市宣布自12月1日起，24個高風險區域將解除管控。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

中國近來「反封控」示威遍地開花，許多人因兩年多來嚴格的動態清零政策，生活陷入困境，多個大城市、多所大學都有民眾走上街頭遊行示威，要求結束封鎖，甚至還有人喊出「習近平下台」的口號，是1989年六四事件之後最大規模的示威行動，對剛展開第三任期的習近平政權構成前所未有的挑戰。或許是抗議奏效，稍早廣州突然宣布「解除所有疫情臨時管控區」，緊接著上海市府新聞辦公室也發布消息，宣布12月1日起，24個高風險區域將解除管控。

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上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室宣布，自2022年12月1日零時起，以下24個高風險區將解除管控：

浦東新區唐鎮玉盤北路281弄浦發華庭小區19號樓

黃浦區淮海街道嵩山路88號

黃浦區豫園街道河南南路159號

靜安區大寧路街道萬榮路977號

普陀區石泉路街道靜寧路155弄9號

普陀區宜川路街道中潭路100弄138號

虹口區曲陽路街道大連西路296號1-3樓

楊浦區長海路街道佳木斯路遠東一村3號

楊浦區長白新村街道延吉東路82弄21號樓

楊浦區平涼路街道懷德路201弄14號

楊浦區大橋街道長陽路1400弄37號樓

閔行區吳涇鎮星火村6組50-53號

寶山區顧村鎮顧太路98號1號樓

寶山區顧村鎮電台路398弄51號

寶山區張廟街道泗塘五村19號

寶山區吳淞街道同濟路99號

寶山區高境鎮殷高西路711號全季酒店

寶山區高境鎮國權北路828弄158號

松江區車墩鎮香涇路999號生活區13號樓

金山區亭林鎮南亭公路6788-4號（含輔樓）

金山區亭林鎮東新村3組8051號至8052號

青浦區華新鎮陸象村251弄

青浦區華新鎮華益村240號

青浦區徐涇鎮蟠龍路388號虹橋睿景酒店

浦東新區唐鎮、黃浦區淮海街道、靜安區大寧路街道、虹口區曲陽路街道、楊浦區長海路街道、楊浦區平涼路街道、楊浦區大橋街道、寶山區吳淞街道、寶山區高境鎮、松江區車墩鎮全域實施常態化防控措施。上海市其他區域風險等級不變。
 

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