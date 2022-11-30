上海市府發緊急通知　12月1日起24個高風險區域解除管控

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閔行區吳涇鎮星火村6組50-53號
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松江區車墩鎮香涇路999號生活區13號樓
金山區亭林鎮南亭公路6788-4號（含輔樓）
金山區亭林鎮東新村3組8051號至8052號
青浦區華新鎮陸象村251弄
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青浦區徐涇鎮蟠龍路388號虹橋睿景酒店
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