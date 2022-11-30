1126民進黨大敗！李俊俋勤走基層開講　力拚翻轉嘉義市

我是廣告 請繼續往下閱讀
李俊俋更進一步表示，財政狀況好，要讓市民可以用到，所以這次自己更提出75歲以上長輩1年補助1萬元做健康檢查，「預防勝於治療，長輩也能夠得到比較多的照顧」；另外，他也提出新生兒補助1胎2萬的社福政見，讓年輕人負擔減輕，這才是市府應該要做的。他質疑，「嘉義市去年約有2億預算在公關行銷上，如果用在長輩、年輕人身上，不好嗎？」
此外，李俊俋也再提鐵路高架化後，縫合嘉義市東西區的未來規劃，以及輕軌1號、2號線、嘉義大車站計畫，要串聯嘉義縣、嘉義市東西區交通；另外也要設立智慧醫療生技照護園區，做為嘉義市的特有產業，對此，他強調，自己在立法院、總統府這麼多年，全國發展看得很清楚，「現在只有南港、竹北有，嘉義市很有條件爭取，也跟蔡總統、賴副總統報告過」。
李俊俋指出，目前嘉義市最大的問題，就是沒有發展原地踏步，只有往前邁進才能真正根本解決問題。例如年輕人嚴重外流，若未來醫療產業發展起來，不僅長輩獲完善照顧，更是就業機會，也讓大家有喘息空間。
李俊俋表示，「這次的選舉不是輸贏的問題，是城市進步的問題」，自己沒有市府宣傳費用，只能這樣一直走，一直和市民報告，請大家幫忙宣傳，這是每個嘉義人的選舉，嘉義人動起來，嘉義市就會進步、就會發展。
而針對1126民進黨大敗，李俊俋回應，此次敗選大家都要徹底檢討，自己還在選舉，會持續勤走基層，包括徒步掃街、站路口、廟口開講，「繼續把理念、想法，告訴市民朋友，讓大家知道嘉義市現在的問題在哪，如何解決，才是重點」。
對於嘉義市東西區，哪一個區是未來加強重點，李俊俋表示，東西區都是自己爭取支持的重點，都是自己努力的對象，不管東西區，都會持續在基層走動，讓大家了解政策，「了解到嘉義市是需要改變的時候，改變就是現在」。
另外，選戰不到20天，選戰策略是否受到敗選影響，以及黨部是否會辦大型活動輔選，李俊俋則表示，不會有太多的改變，因為大家都看到自己的選戰策略，就是勤走基層，讓更多民眾認同自己的理念，這幾個月也達到這樣的目標，希望讓嘉義市民思考，嘉義市需要一個怎麼樣的市長。
最後，李俊俋則表示，在噴水池舉辦的民主之夜、選前之夜向來是嘉義市的特殊傳統，「有民主意涵」，但重點需要由選委會邀請所有市長候選人共同開會，可是到目前為止，選委會都沒有和候選人聯繫，不清楚選委會的規劃，是否會受到管樂節影響。