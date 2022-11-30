C羅「上帝之髮」破案了！球不是他進的　慘遭高科技打臉

中職／林立拿MVP！聯盟公布票選分數

▲中職年度MVP是誰？德保拉、林立、黃子鵬爭大獎。（中職提供）
▲中職年度MVP是誰？德保拉、林立、黃子鵬爭大獎。（中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022明台產險中華職棒頒獎典禮今（30）日於台北萬豪酒店盛大舉辦，今年球季雖因疫情影響，各球隊都遭遇戰力調度挑戰，但在聯盟、球團、球迷一同「鬥陣相挺」之下，中華職棒創造了更多可能性，包括第六隊加入、復辦明星賽、不同以往的季後賽、最熱血刺激的台灣大賽，因為有大家共同努力，才能讓中華職棒33年畫下完美句點。

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中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別感謝所有贊助夥伴，並恭喜所有得獎球員，今年付出的辛苦都有回報，「做得好的地方繼續維持，當然也會持續改進、加油，謝謝球迷的支持。」並與大家約定明年球季不見不散。


今年最恐怖的男人，樂天桃猿林立打擊成績凌厲，穩定的打擊表現常常給予球隊適時幫助，是帶領樂天今年戰績領先的關鍵人物，包辦打擊王、安打王、打點王、最佳九人二壘手獎，以最亮眼的成績拿下年度最有價值球員，「感謝教練團還有球迷，不論支持我或黃子鵬，他們都將我們視為偶像，我會繼續展現好的自己，感謝Lamigo到現在樂天球團給我們很好的資源，防護員、教練團、球迷跟球團，想跟大家一起分享獎項，有大家一起努力，我才有獲獎機會。」


一生只有一次的機會，最佳新人獎競爭激烈，歷經整季一軍激鬥，最終由陳冠偉登基新人王寶座，今年球季出賽49場，總計46局投球送出61次三振，拿下8次中繼成功、9次救援成功，防禦率3.13，是味全重要的本土後援投手，爸爸陳威成與媽媽劉影雪今晚驚喜現身讓他留下感動淚水，「拿下新人王很不可思議，職棒是我兒時夢想，雖然輪次很後面，很感謝味全龍給我機會，感謝教練團給我方向、給予指導，謝謝家人一路的支持，我會持續努力，謝謝大家。」


中信兄弟吳哲源去年一軍僅出賽1場，今年出賽34場其中15場先發，戰績11勝1敗，防禦率2.85，勝率高達0.917，並創下11連勝的紀錄，成績大躍進最終脫穎而出，拿下最佳進步獎，「原本覺得得獎機率一半、一半，很開心能拿到，感謝大家的賞識，第一次獲得個人獎，很新鮮也很特別，希望以後能一直拿到。」

王勝偉今年改披富邦悍將戰袍，38歲的他在攻守兩端穩定軍心，95場出賽繳出96安打、12盜壘、打擊率0.298和游擊守備率0.963，兩度獲選單場MVP，不吝向後輩傳承經驗，獲得東山再起獎殊榮，由高中啟蒙教練高克武擔任頒給人，別具意義，得獎感言文情並茂，令人動容，「我經歷高峰走過低谷，依然秉持堅定初衷，我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎機會。」


最佳進步獎（獎金：5萬元）

投手

 分數

 投手

 分數
★吳哲源

 182

 楊彬

 5
賴智垣

 64

 劉基鴻

 5
成晉

 37

 岳政華

 4
潘傑楷

 24

 王玉譜

 1
戴培峰

 9

 邱智呈

 1
王勝偉

 6

 陳仕朋

 1
梁家榮

 6

 郭郁政

 1
陳文杰

 5

 陳晨威

 1
黃子鵬

 5

 嚴宏鈞

 1


最佳新人獎（獎金：8萬元）

投手

 分數

 投手

 分數
★陳冠偉

 173

 林凱威

 3
許峻暘

 125

 李丞齡

 2
楊孟沅

 8

 莊韋恩

 1
趙璟榮

 5

 黃韋盛

 1


最有價值球員獎（獎金：10萬元）

投手

 分數

 投手

 分數
★林立

 175

 福來喜

 6
德保拉

 78

 布里悍

 5
黃子鵬

 63

 吳哲源

 4
豪勁

 19

 林智勝

 2
江坤宇

 9

 鋼龍

 2

★ 註1－分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

★ 註2－依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。

此次投票總參與人數：41人（含中職紀錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

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