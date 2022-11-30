中職／林立拿MVP！聯盟公布票選分數

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中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別感謝所有贊助夥伴，並恭喜所有得獎球員，今年付出的辛苦都有回報，「做得好的地方繼續維持，當然也會持續改進、加油，謝謝球迷的支持。」並與大家約定明年球季不見不散。
今年最恐怖的男人，樂天桃猿林立打擊成績凌厲，穩定的打擊表現常常給予球隊適時幫助，是帶領樂天今年戰績領先的關鍵人物，包辦打擊王、安打王、打點王、最佳九人二壘手獎，以最亮眼的成績拿下年度最有價值球員，「感謝教練團還有球迷，不論支持我或黃子鵬，他們都將我們視為偶像，我會繼續展現好的自己，感謝Lamigo到現在樂天球團給我們很好的資源，防護員、教練團、球迷跟球團，想跟大家一起分享獎項，有大家一起努力，我才有獲獎機會。」
一生只有一次的機會，最佳新人獎競爭激烈，歷經整季一軍激鬥，最終由陳冠偉登基新人王寶座，今年球季出賽49場，總計46局投球送出61次三振，拿下8次中繼成功、9次救援成功，防禦率3.13，是味全重要的本土後援投手，爸爸陳威成與媽媽劉影雪今晚驚喜現身讓他留下感動淚水，「拿下新人王很不可思議，職棒是我兒時夢想，雖然輪次很後面，很感謝味全龍給我機會，感謝教練團給我方向、給予指導，謝謝家人一路的支持，我會持續努力，謝謝大家。」
中信兄弟吳哲源去年一軍僅出賽1場，今年出賽34場其中15場先發，戰績11勝1敗，防禦率2.85，勝率高達0.917，並創下11連勝的紀錄，成績大躍進最終脫穎而出，拿下最佳進步獎，「原本覺得得獎機率一半、一半，很開心能拿到，感謝大家的賞識，第一次獲得個人獎，很新鮮也很特別，希望以後能一直拿到。」
王勝偉今年改披富邦悍將戰袍，38歲的他在攻守兩端穩定軍心，95場出賽繳出96安打、12盜壘、打擊率0.298和游擊守備率0.963，兩度獲選單場MVP，不吝向後輩傳承經驗，獲得東山再起獎殊榮，由高中啟蒙教練高克武擔任頒給人，別具意義，得獎感言文情並茂，令人動容，「我經歷高峰走過低谷，依然秉持堅定初衷，我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎機會。」
最佳進步獎（獎金：5萬元）
| 投手
| 分數
| 投手
| 分數
| ★吳哲源
| 182
| 楊彬
| 5
| 賴智垣
| 64
| 劉基鴻
| 5
| 成晉
| 37
| 岳政華
| 4
| 潘傑楷
| 24
| 王玉譜
| 1
| 戴培峰
| 9
| 邱智呈
| 1
| 王勝偉
| 6
| 陳仕朋
| 1
| 梁家榮
| 6
| 郭郁政
| 1
| 陳文杰
| 5
| 陳晨威
| 1
| 黃子鵬
| 5
| 嚴宏鈞
| 1
最佳新人獎（獎金：8萬元）
| 投手
| 分數
| 投手
| 分數
| ★陳冠偉
| 173
| 林凱威
| 3
| 許峻暘
| 125
| 李丞齡
| 2
| 楊孟沅
| 8
| 莊韋恩
| 1
| 趙璟榮
| 5
| 黃韋盛
| 1
最有價值球員獎（獎金：10萬元）
| 投手
| 分數
| 投手
| 分數
| ★林立
| 175
| 福來喜
| 6
| 德保拉
| 78
| 布里悍
| 5
| 黃子鵬
| 63
| 吳哲源
| 4
| 豪勁
| 19
| 林智勝
| 2
| 江坤宇
| 9
| 鋼龍
| 2
★ 註1－分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
★ 註2－依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。
此次投票總參與人數：41人（含中職紀錄組代表3人）。
投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。