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「醫用引流管固定減壓裝置」　病人減痛降低感染風險

「醫用引流管固定減壓裝置」　病人減痛降低感染風險
「醫用引流管固定減壓裝置」　病人減痛降低感染風險

健康醫療網

73歲方先生，因橫結腸腫瘤到奇美醫學中心接受腹腔鏡結腸切除手術，醫療團隊使用創新研發的｢醫用引流管固定減壓裝置｣，讓鼻胃管貼於方先生左側臉頰，術後及後續治療均無管路滑脫，固定處也未出現壓力性損傷，大大提升手術病人的照護品質。

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「醫療器材相關性壓力性損傷」　增感染風險與照護負擔

奇美醫學中心護理部手術專責護理小組長顧正婷說明，病人就醫過程中，幾乎每位病人都至少需要一種醫療器材來進行診斷或治療，由於醫用材質通常質地較硬，加上設備裝置的大小也會造成皮膚的壓力，包含鼻胃管、氧療裝置、約束及各類管路，稱為「醫療器材相關性壓力性損傷」。

而手術病人因麻醉關係，長時間制動，加上手術過程會使用多項醫療器材，更容易產生術中壓力性損傷，若未及時治療，不僅會延長病人住院天數、降低生活品質、增添感染的機率、經濟和健康負擔外，也會額外增加護理人員工作流程的複雜性與醫療成本。

醫用引流管固定減壓裝置　「三易一不」九秒固定防壓、防護　

奇美醫學中心手術團隊於2022年7月創新研發了｢醫用引流管固定減壓裝置」。

顧正婷指出，｢醫用引流管固定減壓裝置」可適用於各種外科管路，且具有親膚性的皮膚防壓（護）效能，因此能將管路固定於皮膚而不發生管路移位，而且還有預防皮膚損傷效果；裝置具有「三易一不」的特性，「易操作、易移除、易清潔、不傷害皮膚」，對於提供照護者的作業方便性大大提升，除了在手術室使用外，只要有管路固定及皮膚照護需求者都可使用，只要花9秒鐘，便可以完成固定及皮膚防壓。

通過醫療器材許可　操作容易、協助照護

顧正婷表示，若醫療器材造成相關性壓力性損傷，也可能導致病人疼痛和傷口感染惡化等致命風險，而「醫用引流管固定減壓裝置」具皮膚防護及管路固定功能，已通過醫療器材許可，操作容易，維護病人安全，對於照護者助益非常大。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55924

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