「醫用引流管固定減壓裝置」　病人減痛降低感染風險

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「醫療器材相關性壓力性損傷」 增感染風險與照護負擔奇美醫學中心護理部手術專責護理小組長顧正婷說明，病人就醫過程中，幾乎每位病人都至少需要一種醫療器材來進行診斷或治療，由於醫用材質通常質地較硬，加上設備裝置的大小也會造成皮膚的壓力，包含鼻胃管、氧療裝置、約束及各類管路，稱為「醫療器材相關性壓力性損傷」。
而手術病人因麻醉關係，長時間制動，加上手術過程會使用多項醫療器材，更容易產生術中壓力性損傷，若未及時治療，不僅會延長病人住院天數、降低生活品質、增添感染的機率、經濟和健康負擔外，也會額外增加護理人員工作流程的複雜性與醫療成本。
醫用引流管固定減壓裝置 「三易一不」九秒固定防壓、防護奇美醫學中心手術團隊於2022年7月創新研發了｢醫用引流管固定減壓裝置」。
顧正婷指出，｢醫用引流管固定減壓裝置」可適用於各種外科管路，且具有親膚性的皮膚防壓（護）效能，因此能將管路固定於皮膚而不發生管路移位，而且還有預防皮膚損傷效果；裝置具有「三易一不」的特性，「易操作、易移除、易清潔、不傷害皮膚」，對於提供照護者的作業方便性大大提升，除了在手術室使用外，只要有管路固定及皮膚照護需求者都可使用，只要花9秒鐘，便可以完成固定及皮膚防壓。
通過醫療器材許可 操作容易、協助照護顧正婷表示，若醫療器材造成相關性壓力性損傷，也可能導致病人疼痛和傷口感染惡化等致命風險，而「醫用引流管固定減壓裝置」具皮膚防護及管路固定功能，已通過醫療器材許可，操作容易，維護病人安全，對於照護者助益非常大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55924
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