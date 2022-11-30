印度首富阿達尼　煤炭大亨坐擁千億資產的致富之路

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有別於傳統富豪的豪奢與霸氣外顯，阿尼達的個性內向、低調不奢華。他出身於的耆那教中產家庭，家中有七個兄弟姊妹。雖然父親是紡織業中，但他對繼承衣缽並沒有興趣。1980年代，原本在古加拉特邦大學攻讀商業學士學位，卻中途輟學，跑去孟買當鑽石交易員，並且成立了一家貿易公司，也就是阿達尼企業（Adani Enterprises）的前身。阿尼達之後在1990年初，適逢印度實施經濟轉型，國家經濟戰略從原本的國營企業壟斷市場，轉型為引入市場經濟，他因而搭上能源轉型和基礎建設的順風車。他在政府的支援下，企業不僅迅速發展，還加速擴張事業版圖，業務包含港口運輸、能源、國防、航太、航空、出口貿易等等。
他在1988年創立的阿達尼集團，由七家上市公司組成，總市值超過2500億美元，擁有APSEZ（私營多港口運營商）74%的股份、阿達尼企業75%的股份和阿達尼電力74%的股份。不僅擁有印度最大的私營發電公司、配電公司、港口營運商，傳輸配電網更長達18,300公里，還擁有七個機場，掌握印度近四分之一的航空運輸，因此又被稱為印度基礎建設之王。（美聯社）
樂善好施的富豪典範
阿尼達還讓人津津樂道的美名就是，他是個樂善好施的慈善家。雖然愛炫富不是每個富人的通病，但是缺乏社會企業責任、鮮少回饋社會，卻是富豪最為人詬病之處。例如馬斯克與貝佐斯，就常被輿論批評為「最吝嗇的富豪之一」。但是阿達尼卻不然，他樂於將財富回饋給社會。
1996年，阿達尼集團成立了阿達尼基金會，開始在印度各邦展開慈善業務。光是疫情發生初期，他就捐了1億盧比（約台幣3800萬）協助印度對抗疫情，之後又利用旗下的阿達尼基金會，將集團資產投注於各種國家級的公益事業，也將資源挹注到各地偏鄉，改善當地居民的教育、醫療等等生活困境，因而普遍受到民眾愛戴。
煤炭大亨的商業帝國
不過阿尼達集團的業務仍以煤礦為事業核心，這原本是他的優勢，也逐漸成為羈絆。據彭博社報導，阿尼達集團是印度最大的私營煤礦開發商，煤礦為企業的主要營收，佔集團總收入的62%。該集團不僅在國內各地建設火電站，旗下港口的運載與出口貨品也高達三分之一是煤炭。但是當他把煤炭版圖擴及到世界各地時，卻開始吃了閉門羹。因為在全球暖化造成的環保意識激增下，他海外的煤礦事業時常成為環保人士抨擊的目標，因而面臨融資、法律與政治等等多方的困境。
不過，因為俄烏戰爭導致的全球能源危機，阿尼達讓印度得以取得相對低廉的煤電，他認為這才是促進印度經濟仍高度成長的主要關鍵。也因為在這樣的大環境下，阿尼達旗下的能源、輸電、天然氣與綠色能源等等相關企業，市值都在2022年翻了約一倍，甚至更多。他的個人淨資產更在今年初增加超過700億美元。在不少企業都面臨虧損的此時，更顯得他的異軍突起乃時勢所致。
全球淨零排碳趨勢下的危機與轉機
然而，在全球氣候變遷下，淨零排碳已成為不可逆的全球趨勢。世界各國政府不僅投注大量資源在開發綠色能源，也陸續制定法規來限制企業的排碳量，全球投資人更把ESG標準作為評估企業經營表現的重要指標。這位煤炭大亨勢必也了解這樣的局勢，開始大規模投資綠色能源產業。先是公布2025年將再生能源提高近八倍的計畫，又承諾在2023年之前建造三個生產再生能源設備的大型工廠，誓言要成為全球最大的乾淨能源製造商，而這也是讓他再一次搭上印度政府誓言國家能源轉型的順風車。
有人認為，阿尼達集團之所以可以在國家基礎建設、能源的投資上無往不利，是因為他的投資總能與政府的規劃一致。說穿了，他最親密的商業盟友其實就是他雄厚的政商關係。例如他的綠色能源轉型，就與莫迪發展綠色能源的國家政策高度一致，顯示出他與政府長期存在的「裙帶關係」不容小覷。不過從另一個角度來看，唯有成功的商人才能精準的預測時局，嗅出商機所在，有時候也不只是時勢造英雄，更有可能是敏銳的市場觀察力，以及高段的政商交際手腕。