▲ 保時捷在邁阿密巴塞爾藝術展公布 NFT 藝術作品

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保時捷在數位藝術領域的新計畫是由位在漢堡的設計師和3D藝術家Patrick Vogel負責進行，這位前建築師在他的工作室ALT/SHIFT中，為各種用途創作出令人印象深刻的視覺語彙。而針對保時捷，他設計了數個以一部白色保時捷 911 為核心的數位畫像。買家可以在持續數月的共同創作和沉浸式的旅程中，影響和改變他們的個人NFT設計。他們根據個人喜好從保時捷品牌的三個核心主題：性能、歷史傳統和風尚生活中進行選擇，並將它們融入至藝術品中，這三種路線會影響數位收藏品的外觀和特色。接著，持有人在虛擬世界中獲得這些以Unreal Engine 5創造的專屬收藏品的存取權限。
全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示：「NFT 藝術品使我們能夠將我們對現代奢華的理解和保時捷獨特的品牌定位帶入數位世界。」 保時捷 NFT 的持有人將擁有在虛擬和現實世界的專屬體驗。例如，這些數位開拓者可以直接進入 Web3 世界，參與保時捷的旅程，並與品牌進行交流。
從 2023 年 1 月開始，潛在客戶將有機會獲取共計 7,500 件的獨特數位收藏品。和 Web3 設定一樣，可以提前在 Allowlist 上進行註冊。NFT購買上限為每人三件。
透過全新的虛擬品牌展演，保時捷強調其作為領導品牌的地位，並將品牌旗下跑車的迷人魅力轉化成數位世界中令人嚮往的文物，正如客戶對保時捷的期望，NFT 同樣是稀有、指標性且恆久的。數位藝術只是保時捷 Web3 策略中的其中一個面向，保時捷正致力於將區塊鏈技術的潛力，整合到現有和未來的流程和解決方案中。此次合作跨越多個領域，並在保時捷數位公司和 MHP 等子公司以及 UP.Labs 和 nft now 等策略業務合作夥伴的協助下進行，最終 NFT 的發送則由保時捷的合作夥伴 Fanzone 所創立的新公司 road2dreams GmbH 負責進行。
真實的數位藝品：在邁阿密的「夢想藝術」
保時捷以令人印象深刻的實體藝術體驗為在邁阿密的品牌展演畫下句點。在邁阿密 Pérez 藝術館外的海灘上，數位藝術家 Chris Labrooy 創作的實體裝置藝術，可視為保時捷首次在美國發表的「夢想藝術」計劃。這個比真人還大的人物裝置名為「Dream big」，用意在於向童年的夢想致敬，並邀請觀賞者思考以下問題：我們是否正追逐自己的夢想？夢想又會將我們引向何方？
Labrooy 的裝置藝術運用了一部白色保時捷 911。這部跑車不僅是數位收藏品與現實世界之間的連接元素，同時，在邁阿密巴塞爾藝術展期間，所有保時捷展示的現實和虛擬藝術品也都以此為核心。