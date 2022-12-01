巷仔內／綠慘敗　黨內檢討4主因：小英、林錫耀策略錯誤

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綠營高層提到，首先，提名策略與時間錯誤，最明顯的是台北市長候選人陳時中出場時程錯誤，去年11、12月轉場還有防疫光環，當時北農還沒爆發疫情，卻等到今年6、7月才提名，同樣道理新北市長候選人林佳龍出場太晚，當時游錫堃參選新北打了10個月、蘇貞昌8個月、蔡英文則是半年，任誰來打4個月的選戰難度都太高。
接著該人士提到，民進黨初選時，包括桃園、新竹都是「指定接班人」，等同於「沒收初選」，這是挑戰民進黨長期以來的民主形象，也是對黨的傷害；候選人也要整合黨內派系，不是初選過了就勝選，像屏東縣的周春米就差點被翻盤，台南市長黃偉哲提名過程中被正國會圍剿，都會被連結到派系鬥爭問題。
第三則是沒有選戰主軸，該人士表示，選舉就是要讓支持者知道為何而投、為誰而戰，國民黨支持者很明顯，動力就是討厭民進黨、教訓民進黨，反觀民進黨沒有賦予支持者出來投票的意義，去年公投選戰主軸清晰明確，最終迎來得以延續施政的結果，認為這次黨中央要負起責任，林錫耀更是責無旁貸。
最後則是「防疫紅利」，該人士指出，黨內陷入防疫紅利的迷思，分析認為疫情只會對執政黨扣分沒有加分，民眾普遍認知政府做好防疫是理所當然，就算台灣防疫評比全世界名列前茅，也只是減少損失，所以當政府大力宣傳防疫多好，民眾剝奪感會更加強烈，當政府強力放送經濟成長多好，對受到衝擊的多數民眾而言，越宣傳越是反效果。
該人表示，蔡英文也應該向社會大眾道歉，虛心說疫情導致大環境不利，但盡全力防疫讓民眾損害將降到最低，而不是一再誇讚經濟與防疫有多好，他質疑「到底哪來的防疫紅利？」
另名黨內人士指出，這次民進黨中生代都傷到了，無論誰接任行政院長同樣很傷，市議員王世堅嘴巴說換閣揆很容易，問題是誰能扛起來？府院黨連動，因此這段時間委屈院長蘇貞昌，他更預言2024勢必比2016還要更難選。
黨內人士分析，未來黨內要團結迎戰2024，究竟賴清德希望成為總統候選人還是總統，前者就是剷除別的派系，後者則是團結整合。回憶2019年「英德之爭」，蔡英文最終遞出橄欖枝，將賴清德作為副手，因此賴2024要勝選，必須張開雙手，將派系團結在旗下，這都是考驗他的氣度與能量，「團結都不一定贏了，更何況內鬥分裂。」
綜觀九合一大選，當民進黨還沈醉在去年公投逆轉勝的愉悅中，加上防疫全球名列前茅，經濟成長創下11年新高，蔡蘇維持4成滿意度，看似執政順風順水，一場無聲大海嘯沖垮了民進黨執政版圖，縣市長僅拿下6席，創下創黨以來最低紀錄。
面對疫情衝擊，民眾將亮眼的防疫評比、經濟成長率視為冷冰冰的數字，長期以來低薪高房價與物價飆漲的困境，民進黨早已拉滿仇恨值卻不自知，地方選舉祭出「抗中保台」的神主牌，顯然是定位錯誤，召喚「台灣隊」投票更是完全失靈。
正值青壯年的民進黨，在36歲之際出現警訊，距離2024總統大選還有一年多時間，當務之急就是要找回民心、貼近民意，處在氣虛體弱的時刻，如果還在上演互扔石頭、互揭瘡疤的戲碼，絕非支持者所樂見，昨中常會結束，陳其邁接任代理主席，敗選檢討小組也隨之成立，自覺有「病識感」，一切都不算太晚。