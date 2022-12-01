4縣市大雨特報！今晨低溫僅15.5度 下週三冷空氣再接力
中央氣象局表示，今、明（1日、2日）兩天東北季風影響，中部以北 、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北山區及東北部地區亦有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，今日中部亦有局部短暫雨。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(1日)截至4：53各地區平地最低氣溫，北部(基隆七堵區)15.5度，中部(台中清水區)16.0度，南部(台南龍崎區)17.5度，東部(宜蘭三星鄉)16.2度。今晨中部以北雲層較多，伴隨降水回波，中部以北有局部雨。
最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日冷空氣籠罩，北台濕冷，中南部早晚冷，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。北部、東半部局部雨，中部局部短暫雨，南部多雲時晴。各地區平地氣溫，北部約16至19度，中部16至24度，南部18至27度，東部16至25度。
吳德榮說明，明天(2日)北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫小幅回升，北台仍偏濕冷。週六(3日)有一天空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。
最新模式模擬顯示，下週(4)日另一波東北季風逐漸南下，北台灣雲量增多，北海岸、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；下週一(5日)東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台轉濕冷；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼冷。下週二(6日)東北季風減弱，迎風面降雨緩、氣溫略升；下週三(7日)東北季風再增強，氣溫再下降，北部、東半部局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。（編輯：陳苾暐）