兄患罕病「裘馨症」對抗死神　妹顧手足「不想被看不起」

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年紀輕就坐輪椅面臨死亡裘馨氏肌肉失養症是肌肉萎縮症的一種，發生率約為10萬分之3機率。此病通常發生在男性身上，由於X染色體異常，漏失一段DMD基因，導致肌纖維膜無力脆弱，3至7歲時會走路蹣跚易跌倒，10至12歲就需要坐輪椅，患者到後期因受到控制呼吸與行動的肌肉萎縮之影響而導致合併症，甚而死亡。
哥哥的肌肉組織隨著年紀逐漸衰退，每日需以輪椅代步，甚至睡在輪椅上，且需要依靠呼吸器、抽痰機、鼻胃管等醫療器材。邱媽媽每日24小時親自照顧罕病兒子，經濟重擔則落到獨自經營修車廠的爸爸身上。
當媽媽外出採買家用品時，小虹便是不可缺少的助手，無論是用鼻胃管餵哥哥喝牛奶、清洗呼吸面罩、操作電動輪椅左右迴轉、幫哥哥按摩促進血液通順，都難不倒她。兄妹倆也會在休閒時光一起看網路影片，小虹一接收到哥哥的眼神，就知道他想要甚麼。
媽媽表示：「雖然兄妹多少都會因為一些生活繁瑣的事情而爭吵，但就因為有這樣吵吵鬧鬧，為生活添加了不同的調味劑，兄妹之間的感情也因此更加深厚。」
▲「裘馨症」患者肌肉組織衰退、身體變形，需要依靠呼吸器、抽痰機、鼻胃管灌食，到後期因肌肉萎縮合併症恐至死亡。
出門總飽受路人指指點點回憶全家人一起出門，總是收到路人不友善的眼光與言語，對小時候的小虹來說相當不解、氣憤。但隨著長大，她也成熟許多，「身障人士其實和一般人沒有不一樣，就算外表多特別，他們都是爸媽最愛的寶貝，不希望大家瞧不起、取笑他們。」
現在全家最大的夢想，就是期待小虹趕快18歲考到汽車駕照，這樣就可以帶著哥哥去旅行。她說，未來的日子有太多無法預知，現在最大的願望就是開著汽車帶著哥哥到處去旅遊，把握每一天相處的時光。
只能靠物理復健延緩死亡目前裘馨氏肌肉失養症的治療主要在物理復健方面，包括預防骨骼畸形、矯正關節畸形；定時追蹤心臟肌肉病變及心衰竭，並加強補充鈣質。國外正進行將正常人類肌纖維母細胞植入病童的臨床實驗，目前雖尚未發展出有效的藥物治療，但是臨床的實驗正努力進行中，期盼延緩患童肌肉進入不可逆的肌肉受損的年紀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55928
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