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米克拉颱風路徑大轉彎 下周四最接近台灣

▲下周三前，全台天氣都是晴到多雲，下周四、下周五水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

下周三前晴到多雲 高溫飆36度

▲下周三前各地高溫普遍落在32至36度，下周四、下周五雲量增加的情況下，降到31至34度。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，米克拉颱風下周一前（6月22日）路徑往西北，增強為中颱機率高；下周二（6月23日）路徑開始往北轉彎，下周四（6月25日）最接近台灣。此外，下周三（6月24日）前各地高溫上看36度，下周四、五受颱風外圍及水氣增加影響，南部有局部短暫陣雨，高溫略降至31至34度。鄭傑仁說明，今年第7號颱風米克拉，下周一前會受到太平洋高壓導引，路徑主要朝西北西接近菲律賓東北方海面，這段時間環境條件有利颱風發展，強度提升至中度颱風的機率相當高，半徑也會稍微擴大。下周二開始，太平洋高壓勢力減弱，導致米克拉颱風出現北轉，預計將在台灣以東的海面北上，下周四最接近臺灣，預估颱風的雲系對台灣影響較有限，但路徑仍有不確定性，米克拉颱風還是有可能以偏西的路徑北上，距離台灣也會比較近。未來一周天氣，鄭傑仁提及，今天一直到下周三，各地都是晴到多雲，只有山區會有午後雷陣雨，下周四、下周五轉吹偏西南風，水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，颱風靠近程度會左右天氣，整體不確定性大。氣溫方面，下周三前各地高溫普遍落在32至36度，中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷有局部36度以上高溫；下周四、下周五，隨著太平洋高壓減弱，加上米克拉颱風從台灣東方海面北上，雲量增加的情況下，各地高溫將降到31至34度左右。