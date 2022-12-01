「白紙運動」何去何從？前中共黨校教授蔡霞　3路徑分析

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第2條路，則是外界最擔心的強行鎮壓，不過這樣一來，中共將面臨強大的國內外壓力，中共現在處在兩難狀態，要是再進行大規模的軍警鎮壓人民，國際環境施加的壓力會非常大，甚至會比八九學運（六四天安門事件）時更慘、更孤立；而中國國內部分，蔡霞指出，六四時可以開1次槍，但要再敢開第2次槍，中共就會徹底喪失在人民心中的地位，合法性將蕩然無存，還會加速中共的垮台：「我覺得不到最後一步，中共不會採用屠殺性的手段來解決這個問題 。」
至於第3條路，也是蔡霞認為中共官方最有可能採取的「半軟半硬解決」，就是一方面部分放鬆管制，一方面又以慣用的隱瞞真相、推卸責任、轉移視線、高壓手段，阻擋人們聚集，進而瓦解運動；換句話說，這次的抗爭可以達到人們局部性的要求，但不可能解決制度性、根本性的問題，矛盾依然在累積，只是在等以後可能有類似事件而再度爆發而已。
蔡霞也說，這場以居民為主體、追求自由的群眾運動，跨越中國社會的各種不同階層，注定載入中國政治轉型的歷史，相較於六四時期，當時中國整體處於改革開放、思想寬鬆的時代，現在的白紙運動既然喊出2個「下台」，代表執政者在人民心中已喪失了統治的合法性，人民是抱著犧牲自己、拚死一搏的心態走上街頭，對中共已經沒有期待也沒有幻想。此外，高科技讓年輕人的思想有機會衝破謊言與欺騙的牢籠，中國的大學生也嘗夠了中國社會的現實，不排除會覺醒的比上一代人更快，因此中共這次的洗腦宣傳相對而言是失敗的。
至於被問到如果推翻中共，中國的社會經濟環境是否會更差，蔡霞則直言：「離開中共，世界就不轉了嗎？不要被中共這種宣傳迷惑了我們，從來沒有救世主，真正能解決中國人自己的問題，還是要靠中國民眾，和海內外的中國人團結起來...任何一個社會轉型及劇變都有可能發生混亂與痛苦，但中國社會運會蘊藏著巨大的積極能量，也不乏菁英人才，社會自我修復的能力是很強的。」