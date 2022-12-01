名家論壇》朱駿／「抗中保台」2024必捲土重來

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對「抗中保台」的成敗看法不一
《路透社》報導，「主要反對黨國民黨 （KMT）贏得首都控制權，無疑是對總統蔡英文押注「抗中保台牌」的挫敗。」《香港01》報導，「九合一大選」蔡英文『抗中保台』失效 「國際挺台」不靈了」這類的論斷不勝枚舉，藍營的專家學者頗多利用此類論斷，並大加鼓吹。不過，趙春山則不敢小看「抗中保台」在2024大選中的效應。
有些媒體與評論者認為，「抗中保台」話題不適合地方選舉的屬性，強力主打此話題是轉移了焦點，搞錯重點。可能是如此，但2014年的地方選舉結果顯然受兩岸議題影響甚大，應無疑義。
「抗中保台」失效在於民進黨的錯誤
比較可能的情況是，無論誰執政中央，若激怒了選民，在地方選戰中原本對自己有利的議題都可能在當次選戰中豬羊變色。何況，民進黨高喊「抗中」，該黨政治人物或親屬卻不乏私下赴陸，想與大陸做生意者，又將局面搞到要年輕人上戰場；同時，「抗中」的結果竟是，連自己標榜吹牛的護國神山都已成為美國撿現成的大肉餅。在在曝露出民進黨版的「抗中保台」存在極大的欺騙性，實質傷害了台灣的利益既深且鉅。選民最不願意被騙，一旦發現受騙，一定加倍奉還。
難道「抗中保台」失效了嗎？這次民進黨也大打民主牌，難道台灣人民不要民主了嗎？顯然，針對此議題的效用，不能以這次選舉結果論斷。
只要有一般常識判斷能力就可知道，兩岸問題的總根子在兩岸政治體制的差異，台灣人民對中共的統治有巨大的恐懼與排斥，中共對統一越來越急切，若情勢不變，和平統一看不到絲毫成功的機率，兩岸若發生戰爭，幾乎可以預斷是中共武統，不可能是台灣發動。只要兩岸一直未統一，而且政治體制差異未消除，台灣都必須提防被武統，應勿庸置疑。
在這種情勢下，「抗中保台」會因為這次民進黨慘敗失效嗎？恐怕只要民進黨不改變路線，就一直會有一定程度的效力吧？
「抗共保台」比「抗中保台」有力量
「保台」作為一個台灣方面的總體目標，應該能獲得超過9成人民的支持，由於幾十年來對台灣唯一的危脅來自對岸，若要保台，對抗大陸就不得不然，這是客觀形勢之必需，不以個人意志為轉移。
問題的關鍵出在「抗中」的戰略定位。部份獨派人士多年來盡其全力將「中國」免費送給大陸或中共，將中共統治下的大陸與中國之間畫下等號，這與事實基本面及國際政治的現實之間存在不小的矛盾，必然會誤導台灣在兩岸關係上的戰略定位，傷害台灣在處理兩岸關係時的機會與優勢，削弱台灣的內部與外部力量。
是不是應該是「抗共保台」更符合事實基本面，且能讓台灣與大陸處於「人民內部矛盾」的地位，令台灣能與大陸人民以及海外華人在相同頻率上互通聲息，具備催化大陸政治體制改革的酵素功能。若最終能消除兩岸政治體制的差異，是不是兩岸更能具備穩定而可持續的和平條件，對台灣更有利？
是故，這次民進黨使盡全力操作「抗中保台」慘敗，應該是民進黨的戰略定位、路線與作風失敗，而不是「保台」這個總目標本身不被認同。這個議題必然在2024年大選中捲土重來，民進黨應會總結此次的教訓，提出的論述只會更加辛辣、聳動、煽情。
此外，2024大選前是否會再發生類似大陸軍演、「反送中」、「白紙運動」等事件，觸動台灣人民「保台」的恐懼或激情，利於民進黨煽風點火？實在難料。
國民黨依然流連於落敗的死胡同
如果國民黨還是說著「就是『親美，和陸，友日』，這就是我們的路線沒有別的。至於九二共識是否翻頁，因為九二共識是兩岸雙方的，要翻頁也需要雙方一起處理」這般夢幻囈語，一廂情願地自以為能冶中美冰炭於一爐，並高舉連國民黨內部都眾說紛紜的「九二共識」破旗，給人在中共面前奴顏婢膝，用力諂媚舔蹭中共的形象，違反台灣人民「保台」的共同意志，就會給「親中或親共賣台」的指控具象的根據，恐怕敗率不小。若是回到「一中各表」，「一中是中華民國」的說法，與事實基本面落差極大，恰恰白送民進黨可以批判自己的強大火力，敗率也不小。
或是國民黨人想利用情勢，以戰爭嚇唬台灣老百姓，藉此推銷媚共的「九二共識」，甚至說「兩岸未來若發生戰爭，可能是因為台灣『拒統』，而非因為台獨」之類有意張大中共威風的糊塗話，自縛手足，不知所適，不敢作為，也是必敗。
還有一類國民黨人只知高喊「保衛或捍衛中華民國」者，除了空洞激情，都無實義，恰恰為民進黨之以中華民國為旗號的台獨論述做墊被，以國民黨的廢腦笨嘴，怎麼能說得過民進黨的「中華民國台灣是主權獨立的國家」，進而「保衛中華民國台灣」？
國民黨在兩岸的論述與作為一路潰敗，依然流連於失敗的路線上，內部沒有統一的新思維與新論述，已為不爭的事實，前黨籍高官葉匡時11月29日說了：「若國民黨無法提出國人能信服的兩岸論述，任誰出來大概都會敗選。」應該是深切體會後的警告。
●作者：朱駿／時事評論人
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