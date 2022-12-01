美聯準會主席放「鴿」 新台幣早盤強升逾2角見30.636元
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）演說釋出「鴿」派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，美元指數回落至106之下，台北股、匯市今（1）日早盤同步勁揚，新台幣兌美元強升逾2角，目前最高來到30.636元。
記者顏真真／台北報導
聯準會主席鮑爾在華府智庫布魯金斯研究所發表演說時提到，放緩升息腳步的時機可能最快發生於（聯準會）12月會議時。不過，他也表示，聯準會政策效力尚未完全展現出來，可能必須維持緊縮政策「一段時間」，以恢復物價穩定。
在聯準會主席釋出「鴿」派訊息後，美股全面大漲。道瓊工業指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。台股今日早盤也開高走高，並站上萬五大關，大漲272點，來到15152點，目前仍漲逾200點。
國際匯市部分，美元指數跌破106，亞洲主要貨幣兌美元也大漲，韓元早盤升破1300，來到1299兌1美元，日圓兌美元也進一步升至136.65價位，而人民幣兌美元中間價升至7.1225價位，離岸人民幣也來到7.0453兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.82元、升值8.2分開出，在亞幣勁揚及台股大漲激勵下，新台幣進一步升破30.7元，目前最高來到30.636元，勁揚2.66角。