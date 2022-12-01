限今天！7-11開搶拿鐵「買7送7」 全家熱仙女紅茶買1送1
迎接2022年最後一個月份，12月第一天就有許多好康優惠登場。7-11限定今（1）日在APP開賣精品拿鐵、精品美式「買7送7」，用半價爽喝高檔咖啡；線下實體門市也有福利，連續兩周祭出精品咖啡第2杯10元。全家今（1）日也開跑一日限定活動，使用全盈+PAY支付享中杯拿鐵買3送3，單杯平均23元。
記者黃韻文/綜合報導
咖啡粉最期待每月1號，兩大超商單日限定不可錯過。7-ELEVEN今（1）日登場「一起精品吧」，APP行動隨時取開賣精品咖啡買7送7，等於精品美式平均40元、精品拿鐵平均45元，皆可冰熱互換，每人各限購2組，可兌換至明年3月31日。除此之外，因應首波冷空氣南下，12月13日前到門市買精品美式、精品拿鐵，冰熱任選同品項第2杯10元，約是5.6折，雖然不及APP線上5折價，但活動長達兩周，想喝隨時買。
全家每月一號限定的咖啡好康也來了，12月1日上午10時在APP開搶，使用全盈+PAY支付，中杯經典拿鐵買3送3，平均單杯23元，每會員限購一次。此外，今（1）日起至12月7日連續七天，APP加碼推出「外送自取」優惠，熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買2送2。