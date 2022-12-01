卡娜赫拉高鐵模型今開賣！粉絲快卡位 去年1分鐘被搶光
鐵道迷注意！PChome 24h購物今(1)日宣布，線上獨家搶先販售「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 彩繪列車模型（12輛組）」，限量180組，下午14:00準時開搶。PChome 24h購物表示，去年獨家開賣台灣高鐵列車模型，開賣不到一分鐘就瞬間秒殺、搶購一空。為了滿足熱衷高鐵的忠實粉絲，今年PChome 24h購物更成為電商獨家，搶先販售台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車限定珍藏版。
記者周淑萍/綜合報導
台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 彩繪列車模型（12輛組）外觀是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，精彩呈現每節車廂細膩可愛逗趣的圖案，質感精緻，包含700T彩繪列車1 (含頭燈及尾燈)、2、3、4、5、6、7、8 (動力車)、9、10、11、12號車 (含頭燈及尾燈) 之12輛組，以雙開手工精裝盒包裝，盒上印有彩繪列車線稿，每組皆有專屬銘版及序號卡所對應的編碼，極具收藏價值。
本款彩繪列車限定珍藏版模型，還搭配9款嚴選聯名商品組合，包含高鐵聯名帆布包、高鐵聯名帆布收納包、高鐵聯名野餐墊、高鐵聯名行李束帶、高鐵聯名馬克杯、高鐵聯名便利貼、高鐵聯名自動鉛筆、高鐵聯名票卡零錢包、高鐵聯名護照包，每組售價25,000元，限量180組，限量發售，售完為止，12/1下午14:00開賣，此外，即日起至12/26，凡於「PChome 24h購物卡通館」購買指定品，單筆滿490元即可登記抽100 P幣，結帳搭配國泰世華CUBE卡，最高可享5%回饋無上限。