慶祝脫口罩！全家拿鐵買3送3、霜淇淋20元：比買1送1便宜

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選舉日當天沒吃到半價霜淇淋的人別哭，為了慶祝12月1日起戶外口罩解禁，全家再度祭出霜淇淋買1送1，而且比選舉日到門市買更便宜！這次12月1日一天限定的霜淇淋買一送一，必須到APP「隨買跨店取」購買，不過每組只要39元，同樣是不限口味，包括引起熱論的嵜本玉米濃湯霜淇淋，APP兩支39元比過去門市49元買一送一更划算，每位會員限購1組。雖然近日天氣冷颼颼，但可兌換至明年2月28日，快手刀買起來等回溫再吃。
📍好康2：中杯拿鐵買3送3
每月1號全盈+PAY會員日登場，到APP隨買跨店取使用全盈+PAY支付，享中杯經典拿鐵買3送3，平均單杯23元。
📍好康3：11款罐裝飲料2件6.6折
慶祝口罩解禁，實體門市加碼罐裝飲料折扣，12月1日起至12月4日連續4天，全家自有品牌FMC列茶飲、Let’s Café罐裝咖啡、碳酸飲料等指定飲料2件6.6折。包含FMC天然水2.2L、古早味紅茶、四季春青茶、金萱二十七、生茶、不知春茶，Let’s Café罐裝咖啡系列香濃咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡、無砂糖咖啡拿鐵以及可口可樂ZERO、雪碧ZERO共計11款飲品。
📍好康4：唇釉下殺199元
脫口罩後記得擦口紅！全家APP「全+1商城」與電商平台「全家行動購」美妝專館跟進超殺優惠，Hermès愛馬仕、雅詩蘭黛、 KIEHL'S契爾氏、16BRAND等國際品牌下殺1.6折起，包括愛馬仕唇膏、腮紅2000元有找，原價399元的16BRAND唇釉，單支下殺到199元。
📍好康5：農心拉麵買1送1
每周五六日例行的「康康5」，12月2日至12月4連續三天登場，本周祭出大杯經典拿鐵、大杯熱桂圓紅棗海燕窩都是2杯65元，平均單杯33元。此外，葡萄王康普茶、農心辣白菜泡菜拉麵皆享同商品買1送1。
📍好康6：小小兵爆米花桶登場
Bello！鐵粉快來搶，小小兵爆米花桶在全家正式開賣，超萌的BOB變身爆米花桶，內裝焦糖巧克力爆米花，桶身是經典藍色吊帶褲造型的小小兵BOB，搭配超可愛的招牌笑容，無論在家當擺飾或是揹在身上都是焦點，售價699元。