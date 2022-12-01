台積電分紅開獎！新人待8個月「嗨領264萬」：還沒加過班

好幸運！9-10月統一發票15人中千萬大獎、12人抱走200萬

▲111年9、10月統一發票已在11月25日開獎，財政部並將於今（1）日下午公布中獎清冊，目前初步統計有15人中1000萬元特別獎。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲111年9、10月統一發票已在11月25日開獎，財政部並將於今（1）日下午公布中獎清冊，目前初步統計有15人中1000萬元特別獎。（圖／NOWnews今日新聞製作）

記者顏真真／台北報導

今（111）年9-10月期統一發票已在11月25日開獎，財政部將於今（1）日下午公布中獎清冊。根據初步統計，9-10月期統一發票特別獎新台幣1000萬元共開出15張中獎發票，200萬元特獎也開出12張，並自12月6日開放領獎至明年3月6日，還沒對獎的人，趕快找出手中發票，也許你就是中獎幸運兒。

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今年9-10月期統一發票開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「11174120」，特獎200萬元中獎號碼為「59276913」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「18079936」、「20591738」、「64500205」。

至於這期統一發票有多少人中大獎？財政部將於今日下午4點30分公布中獎清冊。不過，根據賦稅署初步統計，9-10月期統一發票1000萬元特別獎共有15張發票中獎。若以日前超商自行公布的發票中獎情況，全家便利商店、統一超商、萊爾富這期共開出4組千萬元特別獎，其中統一超商開出2組，有1人是在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品，另1人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋，同樣就中千萬元。

另外，萊爾富9-10月期統一發票也開出1組特別獎，幸運兒在萊爾富桃縣觀音店，僅花費125元購買1包菸品，便喜從天降，抱走千萬大獎。全家便利商店這期同樣也開出1組特別獎1000萬元，消費者在高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，僅花費154元就幸運中大獎。

至於9-10月期統一發票特獎200萬元也有12張發票中獎。根據超商及全聯福利中心日前自行公布的中獎訊息，全家便利商店這期開出2組特獎200萬元，幸運得主分別在永和御林店、台南南園店消費，其中1位僅花費38元就將200萬抱回家，而全聯福利中心也開出1張特獎200萬元，開出門市為新店捷運店，消費者只花48元購買保鮮袋就中大獎。不過，9-10月期統一發票正確的中獎清冊，還是以財政部今日下午公布的為準。

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