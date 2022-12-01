烏駐西班牙大使館、武器捐助商收郵包炸彈！1人傷

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西班牙政府官員龔薩雷茲（Mercedes Gonzalez）告訴馬德里電視台（TeleMadrid），這個郵包以平信方式寄達但未經掃描，當這名烏克蘭大使館員打開郵包時造成他1根手指「輕微受傷」。
警方證實，數小時過後，1家位於西班牙東北部薩拉戈沙（Zaragoza）的武器公司也接獲1個類似郵包。
政府代表塞拉諾（Rosa Serrano）受訪時指出，這2個郵包背面留有相同電郵地址，似乎出自同一寄件人。塞拉諾說，這些郵包從烏克蘭寄來，讓這家軍火公司感到震驚並通報警方。
西班牙捐助烏克蘭C90火箭發射器，英剎那拿（Instalaza）正是這些武器的製造公司。
首起事件發生後，烏克蘭外交部發言人表示，部長庫列巴（Dmytro Kuleba）下令所有駐外大使館「緊急」加強安全，並要求西班牙進行調查。
對於第2起事故，烏克蘭政府未立即回應置評要求。
烏克蘭駐馬德里大使波霍雷采夫（Serhii Pohoreltsev）之後告訴西班牙國家電視台（TVE），他和往常一樣在大使館工作，「並不懼怕」。
他說：「我們接獲烏克蘭外交部指示，鑒於目前形勢，我們須做好準備以因應任何形式的事件發生…任何境外的俄羅斯活動。」
司法消息來源指出，西班牙高院已朝可能是恐怖攻擊的方向調查中。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1111201