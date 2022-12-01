台積電赴美影響在台出口？王美花：海外生產佔比10%以下

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近期台積電至美國設廠，引發人才出走，以及技術被掏空的疑慮，王美花提到，日前劉德音曾說明表示，相關台積電人員前往新廠建置，「這是很正常的人才交流」，強調台積電的工程師總共5萬人，去的工程師大約才500人，「所以沒有人才外流的問題」，台灣的企業在國際佈局上，都會有類似情形發生。
而台積電赴美、日設新廠，將對台灣出口額造成什麼影響？王美花說，台積電在台出口相對表現良好，「出口額不會受到影響」，台灣的晶片是全球的生意，無論是前往美國，抑或是至日本設廠，「到海外生產的佔比都在10%以下，台灣依然是最主要的生產基地」，重點在於如何促進研發進步，建立良好的國際佈局，搶佔全球生意。
此外，劉德音昨日於三三會例會上，對於5年後的台灣電力供應提出示警，王美花指出，針對電力需求較大的投資，政府皆會提早與業界溝通，「這也是為什麼都要預先佈局水電的原因」，針對大廠的用電，可能都要提前準備3到5年。
至於三三會理事長林伯豐昨提到，晶片法案不應只侷限在半導體，王美花則說明，產創條例本來就有各項的人才研發租稅的優惠，例如10條之一等，至於10條之二確實是屬於有條件的規範，持續台灣在國際上的關鍵地位，除此之外，對於其他產業的補助是否還有另行規劃，因涉及到的面向廣，故日後也會與業界進行了解。