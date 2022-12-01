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台積電赴美影響在台出口？王美花：海外生產佔比10%以下

▲針對台積電赴美、日設新廠，將對台灣出口額造成什麼影響，經濟部長王美花今（1）日出席立法院經委會會前受訪回應。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲針對台積電赴美、日設新廠，將對台灣出口額造成什麼影響，經濟部長王美花今（1）日出席立法院經委會會前受訪回應。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

針對台積電赴美設廠引發人才外流的疑慮，經濟部長王美花今（1）日受訪引用台積董事長劉德音的說明強調，台積電的工程師總共約有5萬人，赴美工程師大約才500人，「沒有人才外流的問題」，至於台積電赴美、日設新廠，將對台灣出口額造成什麼影響？她則說，到海外生產的佔比都在10%以下，台灣依然是最主要的生產基地，重點在於如何促進研發進步，建立良好的國際佈局，搶佔全球生意。

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美國白宮於昨（30）日宣布，總統拜登（Joe Biden）將於12月6日前往亞利桑那州，參加台積電舉行的「首批機台設備到廠」典禮。對此，王美花今日出席立法院經濟委員會前受訪表示，拜登總統出席參與，代表重視台積電在美國的設廠，台灣會與美國形成很好的供應關係。

近期台積電至美國設廠，引發人才出走，以及技術被掏空的疑慮，王美花提到，日前劉德音曾說明表示，相關台積電人員前往新廠建置，「這是很正常的人才交流」，強調台積電的工程師總共5萬人，去的工程師大約才500人，「所以沒有人才外流的問題」，台灣的企業在國際佈局上，都會有類似情形發生。

而台積電赴美、日設新廠，將對台灣出口額造成什麼影響？王美花說，台積電在台出口相對表現良好，「出口額不會受到影響」，台灣的晶片是全球的生意，無論是前往美國，抑或是至日本設廠，「到海外生產的佔比都在10%以下，台灣依然是最主要的生產基地」，重點在於如何促進研發進步，建立良好的國際佈局，搶佔全球生意。

此外，劉德音昨日於三三會例會上，對於5年後的台灣電力供應提出示警，王美花指出，針對電力需求較大的投資，政府皆會提早與業界溝通，「這也是為什麼都要預先佈局水電的原因」，針對大廠的用電，可能都要提前準備3到5年。

至於三三會理事長林伯豐昨提到，晶片法案不應只侷限在半導體，王美花則說明，產創條例本來就有各項的人才研發租稅的優惠，例如10條之一等，至於10條之二確實是屬於有條件的規範，持續台灣在國際上的關鍵地位，除此之外，對於其他產業的補助是否還有另行規劃，因涉及到的面向廣，故日後也會與業界進行了解。

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