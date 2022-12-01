藍營劍指四年後大選 柯志恩：高雄要先攻下2、3席立委
九合一大選告一段落，高雄市黨部在今（1）日舉辦感恩茶會，柯志恩除了重申會深耕高雄之外，也提到四年後國民黨若要選贏市長選戰，一定要先攻下兩、三席立委，她會盡力協助有意願的人，不論是誰參選都要秉持團結。
記者鄭婷襄／高雄報導
柯志恩提到，這次選完她決定蹲點高雄，離開候選人角色後，她一定是個最好的老師，高雄絕對是可以讓孩子學習、教育最好的土地，未來大家會隨時看到她在高雄出沒，不論是騎腳踏車、摩托車，還是搭公車，對於陳其邁推薦可以住那瑪夏，柯志恩說近日就會到隔壁的桃源，順便去那瑪夏幫陳其邁看房子。
柯志恩蹲點高雄，黨主席朱立倫被問到會不會給她資源？以及會不會給她一席不分區立委？朱立倫則表示，國民黨會持續的在高雄深耕，柯志恩最重要的是要培養高雄更多更多年輕的世代，讓大家真正的了解什麼叫民主、怎麼樣的愛高雄、愛台灣，這是國民黨的一個目標，柯志恩本身就是國民黨的智庫執行長，這也是她的工作之一。
柯志恩則提到，過去國民黨對南部不公平，選將在南部拚的辛苦，若她也離開了選民的情感投射該怎麼辦，若她走了，國民黨也不用贏了，而要選贏四年後的市長，國民黨一定要在高雄攻下兩、三席立委，她會盡力協助有意願的人，四年之後不論是誰參選，一定都要秉持團結。