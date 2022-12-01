南投祖孫誤捕黑熊！叔叔竟令殺熊棄屍　3人獲輕判原因曝

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起訴書指出，殺害黑熊的田姓男子（60多歲）、馬姓男子（21歲）為祖孫關係，同時也是布農族原住民，為了打獵方便，2人在仁愛鄉武界產業道路搭設工寮，並在該處設置多個山豬吊。
今年5/6凌晨5時許，2人攜帶一隻未經許可的自製獵槍前往狩獵，卻發現一隻台灣黑熊被陷阱所困，因不知該如何是好，2人便用LINE將照片傳給在外島服兵役的馬姓叔叔、詢問如何處理。
得到「殺熊棄屍」的指示後，馬男立刻鐵下心腸，用獵槍射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，趁著黑熊跌倒掙扎之時，田男奪過獵槍再往其左後肩胛補1槍，最終導致黑熊不幸死亡。
事後2人在附近挖坑掩埋遺體，同時將黑熊配戴的衛星項圈破壞，丟棄在投71線一處懸崖，直到研究人員於同月9日發現黑熊遺體，懷疑死因不單純向警方求助，全案才曝光。
祖孫2人、馬男叔叔到案供稱，當時怕遭黑熊攻擊才會開槍自保，但檢方調查後，還是依野生動物保育法第18條、第41條之「獵捕、宰殺保育類野生動物」，以及《刑法》第354條「毀損」等罪嫌起訴2人；馬男叔叔則依《刑法》第29條第1項，《野生動物保育法》第18條、第41條之「教唆宰殺保育類野生動物」罪嫌起訴。
法官審理後認為，黑熊當時受困陷阱之中，根本不可能有主動攻擊的行為，另外，被告等人還將衛星項圈破壞，隨後丟棄於2公里外的林區，明顯是想躲避追查，因此不採信3人的開脫之詞，但考量被告皆無前科，馬男叔叔更是在軍中表現優異，且事後也與林管處達成和解、賠償衛星項圈損失，故僅依法處田男10月有期徒刑、馬男叔姪則各判6個月，緩刑3年，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）