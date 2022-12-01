樂天女神倪暄被仙人跳？控舊愛偷拍手機：一手策劃太過分
樂天啦啦隊女神倪暄深陷仙人跳？前男友M先生昨（30）日爆料她劈腿球員陳晨威，隨後Dcard出現一篇文章，曬出雙方訊息對話截圖，竟有偷拍倪暄手機傳訊息給陳晨威求救的畫面，卻遭到男方冷回「ㄏㄏ所以我幫你收攤嗎？」指控陳晨威真心換絕情不幫忙，對於個人隱私曝光，倪暄也不忍了，在IG上怒控全是舊愛設局！
記者江芷稜/綜合報導
倪暄在IG限時動態轉發與M先生的對話紀錄，駁斥傳訊求救一事，並痛斥對方竟然翻拍自己的手機，「什麼叫我求救陳晨威？那些內容明明就是你傳給他（陳晨威）的，怎麼變成我了？」透露爆料者是用自己手機取得與陳晨威聯絡方式，並傳訊給對方，營造劈腿假象，根本一開始就策劃好這一切，怒喊「你真的太過分了！」並心灰意冷表示：「我已經不想再為你的失控行徑回應了，結果你這是什麼意思？」
而在Dcard該篇文章裡，陳晨威與經紀人那方表明沒有保持男女相處分際，願意為此道歉，但對方卻索賠60萬元，讓人無法接受，畢竟三方都無婚姻關係，僅是男女朋友，M先生的高價索賠已涉及侵害配偶權範圍，讓人無法接受，三方談判因此破局。球迷則認為M先生宣稱不想傷害倪暄，但劈腿事件對球員影響不大，卻是犯了啦啦隊大忌，「對倪暄太傷了吧」、「希望以後可以轉別隊跳」、「還在節目信誓旦旦說沒男友，真的笑死」、「M先生有點誇張，都還沒結婚，流氓勒索嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
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