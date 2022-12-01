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世足／稱讚梅西在場影響力巨大　英格蘭名宿：他是外星人

▲梅西(Lionel Messi)率領阿根廷晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西(Lionel Messi)率領阿根廷晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

梅西(Lionel Messi)在阿根廷以2:0擊敗波蘭的比賽中，罰丟了一次12碼罰球，不過雖然如此，外界仍然給予他極高的評價，前英格蘭球星Rio Ferdinand就稱讚他透過傳球給球隊製造出許多機會，直言他根本是「外星人」。

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在阿根廷使用的「4-3-3 」先發陣容中，梅西常常要踢到「偽9號」，除了要撕裂防線製造進球機會之外，甚至還要回徹組織，可說是把球星個人能力最大化的一個位置。

今天賽前積分上有優勢的波蘭，此役踢法十分保守，祭出了「4-4-2」的防線，就是想要減少丟球。不過上半場他們就被製造出了一次12碼罰球，阿根廷這邊由梅西操刀，他踢的力度十足，但角度太正，被波蘭門將Wojciech Szczesny撲了出來。

總計梅西整場有98次觸球，送出了5次關鍵傳球，雖然被撲點，但仍瑕不掩瑜。Ferdinand直言他看梅西的比賽，常常忍不住大喊：「哇喔！」驚艷於對方出色的表現。

「梅西今天甚至不是最佳狀態，但比賽中最好的3、4次過人是由他完成的，最好的3、4傳球也是他，他是場上最好的球員。」Ferdinand這樣說，「他是外星人，一個與眾不同的球員，沒人能像他一樣踢球。」

Ferdinand認為梅西會突如其來的用一腳改變比賽，前阿根廷後衛Pablo Zabaleta也同意前者的觀點，「梅西雖然沒有進球，但他又踢出了一場頂級比賽。你只需要跟著他跑，球會自動在完美的時機送到你面前。我認為此役是阿根廷世界盃迄今為止最好的表現。」

「這更符合我們在世界盃前對這支球隊的期望，一些沒有先發的球員，比如Enzo Fernandez、Julian Alvarez都參與了進球，很有觀賞性。」Zabaleta這樣說道，「總教練Lionel Scaloni似乎找到了最好的先發陣容。」

前英格蘭傳奇Alan Shearer則這樣稱讚了梅西的表現，「他沒有打進我們想要的進球，但他的一些傳球……我們已經看到了他帶球跑動的能力，他雖不像以前那麼快，但每個球員都希望他能在比賽中帶領自己前進，他仍然有能力做到這一點。」

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