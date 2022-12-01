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Spotify年度排行出爐！台灣冠軍是他　1首歌狂點4700萬次

▲Spotify 今(1)日揭曉 2022 年度最熱門的歌手、專輯、歌曲、歌單及 Podcast 排行榜。（圖／美聯社／達志影像）
▲Spotify 今(1)日揭曉 2022 年度最熱門的歌手、專輯、歌曲、歌單及 Podcast 排行榜。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

Spotify 今(1)日正式揭曉 2022 年度回顧（Wrapped）活動，公開全世界包含歌手、專輯、歌曲、歌單及 Podcast 排行榜。根據平台統計Bad BunnyTaylor SwiftDrake 在全球最多串流收聽次數專輯、歌曲及歌手等榜單中名列前茅。而來自波多黎各的饒舌歌手 Bad Bunny 今年創下超過 185 億的串流收聽次數，更已連續3年蟬聯全球最多串流收聽次數歌手的第一名寶座。至於台灣本地則以韋禮安的〈如果可以〉奪冠，Spotify上共有4700萬次以上的收聽，實在相當狂熱！

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Spotify指出，台灣本地的聆聽趨勢有許多值得注意的亮點。韋禮安〈如果可以〉成為今年度台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍，共有4700萬次上的收聽次數。此外，也觀察到台灣聽眾今年對本地音樂展現高度喜愛，最多串流收聽次數歌曲前十名中就有五首來自台灣樂團：包含茄子蛋〈閣愛妳一擺〉〈愛情你比我想的閣較偉大〉告五人〈好不容易〉〈在這座城市遺失了你〉等。除了告五人茄子蛋五月天持續名列台灣最多串流收聽次數團體前五名，理想混蛋也憑藉〈不是因為天氣晴朗才愛你〉首次進榜，歌曲更登上台灣最多串流收聽次數歌曲第七名！

今年華語樂壇迎來重量級人物的重磅回歸，周杰倫睽違六年、備受期待的全新專輯《最偉大的作品》推出不到半年即進入台灣最多串流收聽次數專輯，更連續第四年問鼎台灣最多串流收聽次數歌手，華語流行音樂天王的地位當之無愧。BTS 防彈少年團BLACKPINKK-Pop 歌手前二名。此外出道僅一年的大勢女團 IVE 更獲得台灣最多串流收聽次數 K-Pop 歌曲第一名，〈LOVE DIVE〉成為台灣 K-Pop 聽眾年度最愛歌曲！

而今年持續發燒的 Podcast 同樣競爭激烈：Gooaye 股癌今年再度蟬聯台灣最受歡迎 Podcast 節目冠軍，好味小姐開束縛我還你原形唐陽雞酒屋更不惶多讓，在今年首度衝入前三名。

🟡Spotify 2022 台灣年度回顧榜單

📍最多收聽次數歌手

  1. 周杰倫
  2. BTS 防彈少年團
  3. 告五人
  4. Justin Bieber
  5. 周興哲
  6. Taylor Swift
  7. Ed Sheeran
  8. 鄧紫棋
  9. 茄子蛋
  10. 韋禮安
📍最多收聽次數專輯

  1. Ed Sheeran《=》
  2. 周杰倫《最偉大的作品》
  3. Justin Bieber《Justice》
  4. 告五人《運氣來得若有似無》
  5. 瘦子 E.SO《Outta Body 靈魂出竅》
  6. 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》
  7. 高爾宣《#osnrap》
  8. The Kid LAROI《F*CK LOVE 3+: OVER YOU》
  9. 周杰倫《11 月的蕭邦》
  10. BLACKPINK《BORN PINK》
📍最多收聽次數歌曲

  1. 韋禮安〈如果可以〉
  2. 茄子蛋〈閣愛妳一擺〉
  3. 告五人〈好不容易〉
  4. 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉
  5. 任然〈飛鳥和蟬〉
  6. The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉
  7. 理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉
  8. 張遠〈嘉賓〉
  9. 動力火車〈我很好騙〉
  10. 告五人〈在這座城市遺失了你〉
📍最多收聽次數 K-Pop 歌手

  1. BTS 防彈少年團
  2. BLACKPINK
  3. TWICE
  4. IU
  5. SEVENTEEN
📍最受歡迎 Podcast 節目

  1. Gooaye 股癌
  2. 好味小姐開束縛我還你原形
  3. 唐陽雞酒屋
  4. 呱吉
  5. 百靈果 News
🟡Spotify 2022 全球年度回顧榜單

📍全球最多串流收聽次數歌手

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. BTS 防彈少年團
📍全球最多串流收聽次數專輯

  1. Bad Bunny《Un Verano Sin Ti》
  2. Harry Styles《Harry's House》
  3. Olivia Rodrigo《SOUR》
  4. Ed Sheeran《=》
  5. Doja Cat《Planet Her》
📍全球最多串流收聽次數歌曲

  1. Harry Styles〈As It Was〉
  2. Glass Animals〈Heat Waves〉
  3. The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉
  4. Bad Bunny〈Me Porto Bonito〉
  5. Bad Bunny〈Tití Me Preguntó〉
▲韋禮安的〈如果可以〉成為Spotify 今年度台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍，共有4700萬次上的收聽次數。(圖／翻攝官網)
▲韋禮安的〈如果可以〉成為Spotify 今年度台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍，共有4700萬次上的收聽次數。(圖／翻攝官網)

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