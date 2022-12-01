Spotify年度排行出爐！台灣冠軍是他　1首歌狂點4700萬次

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今年華語樂壇迎來重量級人物的重磅回歸，周杰倫睽違六年、備受期待的全新專輯《最偉大的作品》推出不到半年即進入台灣最多串流收聽次數專輯，更連續第四年問鼎台灣最多串流收聽次數歌手，華語流行音樂天王的地位當之無愧。BTS 防彈少年團與 BLACKPINK為K-Pop 歌手前二名。此外出道僅一年的大勢女團 IVE 更獲得台灣最多串流收聽次數 K-Pop 歌曲第一名，〈LOVE DIVE〉成為台灣 K-Pop 聽眾年度最愛歌曲！
而今年持續發燒的 Podcast 同樣競爭激烈：Gooaye 股癌今年再度蟬聯台灣最受歡迎 Podcast 節目冠軍，好味小姐開束縛我還你原形與唐陽雞酒屋更不惶多讓，在今年首度衝入前三名。
🟡Spotify 2022 台灣年度回顧榜單
📍最多收聽次數歌手
- Ed Sheeran《=》
- 周杰倫《最偉大的作品》
- Justin Bieber《Justice》
- 告五人《運氣來得若有似無》
- 瘦子 E.SO《Outta Body 靈魂出竅》
- 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》
- 高爾宣《#osnrap》
- The Kid LAROI《F*CK LOVE 3+: OVER YOU》
- 周杰倫《11 月的蕭邦》
- BLACKPINK《BORN PINK》
- 韋禮安〈如果可以〉
- 茄子蛋〈閣愛妳一擺〉
- 告五人〈好不容易〉
- 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉
- 任然〈飛鳥和蟬〉
- The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉
- 理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉
- 張遠〈嘉賓〉
- 動力火車〈我很好騙〉
- 告五人〈在這座城市遺失了你〉
📍全球最多串流收聽次數歌手
- Bad Bunny《Un Verano Sin Ti》
- Harry Styles《Harry's House》
- Olivia Rodrigo《SOUR》
- Ed Sheeran《=》
- Doja Cat《Planet Her》
- Harry Styles〈As It Was〉
- Glass Animals〈Heat Waves〉
- The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉
- Bad Bunny〈Me Porto Bonito〉
- Bad Bunny〈Tití Me Preguntó〉