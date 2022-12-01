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男神跳槽三立被賜死？滿臉是血躺地上　感嘆：比我想得快

▲孫德榮（右）坦言不滿民視給Gino的待遇，因此讓他跳槽到三立。（圖／三立）
▲孫德榮（右）坦言不滿民視給Gino的待遇，因此讓他跳槽到三立。（圖／三立）

記者江芷稜/綜合報導

42歲的8點檔男神Gino原本是民視旗下演員，因經紀人孫德榮認為待遇不符預期，約滿後無預警跳槽三立，沒有和前東家打招呼，就接演三立的《一家團圓》，被圈內人怒轟是「背骨仔」，掀起軒然大波，他事後出面道歉平息風波，未料進劇組沒多久，就驚傳被編劇「賜死」，讓觀眾相當驚訝！

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▲Gino拜完太子爺公後，透露他的身體就被帶動了，拍攝過程幾乎是閉著眼睛或翻白眼。（圖／三立提供）
▲Gino拜完太子爺公後，透露他的身體就被帶動了，拍攝過程幾乎是閉著眼睛或翻白眼。（圖／三立提供）
有別於昔日斯文風格，Gino在《一家團圓》中飾演太子爺的乩身，白天在生命紀念館賣靈骨塔，下班後到宮廟服務，拋下偶像包袱，演出起乩戲碼，還自嘲為戲禁慾許久，犧牲頗大，沒想到此時竟傳出要領便當！他昨（30）日在臉書上寫下「歪腰，自在bye bye了」，附上一張側拍劇照，畫面是他一臉悽慘狀躺在地上，其他演員在旁表情激動，還感嘆「比我想的快」。

▲Gino在《一家團圓》倒地照流出，疑似已經「領便當」，讓粉絲驚訝不已。（圖／翻攝自Gino臉書）
▲Gino在《一家團圓》倒地照流出，疑似已經「領便當」，讓粉絲驚訝不已。（圖／翻攝自Gino臉書）
照片迅速引起網友關注，畢竟他才跳槽三立1個多月，角色竟然遭逢鉅變，觀眾驚呼「要領便當？不會吧，有些身世之謎還沒解開」、「不可能吧！這麼快？」也有粉絲認為應該只是配合劇情需要埋伏筆，「我覺得他應該會渡過難關，太子爺會保佑」、「放心，最後還是會復活的」，《NOWnews今日新聞》詢問三立Gino戲分是否結束，截稿前尚未獲得回覆。

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