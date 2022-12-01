李安確定拍《李小龍傳》！李淳演武術傳奇 祕密特訓3年
國際大導演李安日前缺席金馬獎，人在馬來西亞的他，被謠傳為新片勘景，外媒《Deadline》昨（30日）獨家披露，李安接下來確定拍攝傳奇武打巨星李小龍（Bruce Lee，李振藩）的改編電影，演員兒子李淳將擔任主角，李淳為演出李小龍已經祕密魔鬼特訓3年。
娛樂中心／綜合報導
《Deadline》報導，隸屬索尼影業的製片公司3000 Pictures，與李安正式簽約，團隊正在籌拍武術大師李小龍的傳記作品，32歲演技派男星李淳將出任「這位標誌性的武術家」，這是李安父子繼2016年的《比利·林恩的中場戰事》再度合作，而李淳為了詮釋李小龍，疫情期間早已為角色進行密集特訓3年。
李安向《Deadline》表示：「李小龍不完全是美國人或中國人，他是東西方之間的橋樑，將中國功夫介紹給世界，他也是格鬥的科學家與一名具象徵性的表演藝術家，同時帶起武術與動作片的革命，我一直認為有必要講述這位聰明、獨一無二的人的故事，他的渴望歸屬感、才135磅（約61公斤）的身驅卻擁有巨大的力量，並且透過毫不懈怠的努力，讓不可能的夢想變為真實。」
據《中國時報》報導，李安透過助理李良山證實啟動李小龍傳拍攝計畫：「一切都還在籌畫階段，但很高興Sony支持並宣布此計劃。我們會盡全力拍出一部好看的電影。多謝大家關心。」（編輯：楊穎軒）